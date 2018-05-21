Ещё
Samsung представила безрамочный смартфон Galaxy S Lite Luxury Edition
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung представила безрамочный смартфон Galaxy S Lite Luxury Edition 

Ferra.ru 6 часов назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания Samsung представила в Китае смартфон под названием Galaxy S Lite Luxury Edition, ранее известный по слухам как Galaxy S8 lite. Смартфон по дизайну схож с прошлогодним флагманом, включая раскритикованное расположение сканером отпечатков пальцев сбоку от камеры, что приводит к частому загрязнению объектива.
Samsung Galaxy S Light Luxury заключён в корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Также можно отметить безрамочный экран Infinity Display и отдельную кнопку доступа к цифровому помощнику Bixby. Главное заметное отличие — отсутствие датчика пульса на задней панели.
Смартфон оснащается 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2220 x 1080 пикселей, основной камерой на 16 Мп, фронтальной на 8 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 3000 мАч.
Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C 3.1 и 3,5-мм разъём для наушников. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP68, быстрая и беспроводная зарядка.
Samsung Galaxy S Light Luxury Edition предлагается в чёрном и красном цветовых вариантах по цене 579 долларов до 1 июня и 625 долларов после 1 июня.
Ferra.ru: последние новости
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 В DxOMark оценили камеру ASUS Zenfone 5 на флагманском уровне Рассекречены характеристики смартфона LG V35 ThinQ
Комментарии  Ещё 166 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли14
За имущество будут платить по-новому69
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка459
Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник53
Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США344
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение