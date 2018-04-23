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Samsung показал смартфоны Galaxy A6 и A6 Plus
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Samsung показал смартфоны Galaxy A6 и A6 Plus 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В сети появились рендеры готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus, которые пока не были представлены официально.
Samsung Galaxy A6  Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. Однако на этот раз, стали доступны рендеры от самого производителя смартфонов. По крайней мере, по данным профильного голландского ресурса GalaxyClub это официальные рендеры официальных чехлов Samsung для Galaxy A6 и A6 Plus.
Samsung Galaxy A6 Plus
Выпуск ожидается в ближайшие месяцы. Это смартфоны среднего уровня, старшая модель получила двойную основную камеру, а младшая — обычную одинарную. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев.
Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9, процессором Exynos 7870 и 3 и ГБ оперативной памяти. Galaxy A6 Plus станет обладателем 6-дюймового дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.
Размеры составляют 149,9 x 71,5 x 7,8 мм и 160,2 x 76,2 x 8,3 мм, соотвественно. Оба смартфона получили разъём microUSB вместо более современного USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
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