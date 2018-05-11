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Samsung Galaxy Note 9 засветился в бенчмарке и на рендере
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Samsung Galaxy Note 9 засветился в бенчмарке и на рендере 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В сети продолжают накапливаться подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 9, пока не представленном производителем официально.
Так, в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования американская вариация Samsung Galaxy Note 9 с модельным номером SM-N960U. Бенчмарк подтвердил такие параметры Samsung Galaxy Note 9, как процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8.1.0 Oreo.
Также появился неофициальный рендер, показывающий примерный дизайн будущей новинки. Его опубликовал довольно известный китайский источник под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter. Он отметил, что изменения по с равнению с предшественником минимальные. В том числе, Galaxy Note 9 окажется на 2 мм короче прошлогоднего Galaxy Note 8. Кроме того, он не получит интегрированного в экран сканера отпечатков пальцев.
Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.
Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.
Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.
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