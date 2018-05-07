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Резко упали цены на Samsung Galaxy S8
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Резко упали цены на Samsung Galaxy S8 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
В России существенно снизилась стоимость смартфона Samsung Galaxy S8. Ранее за гаджет просили 59 990 рублей, теперь же его можно купить за 34 тысячи рублей. Причина обвала цен — выход нового Galaxy S9, пишет Gazetadaily.ru.
Напомним, у Samsung Galaxy S8 5,8-дюймовым экраном с соотношением сторон 18,5:9. Смартфон имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Основная камера девайса 13 Мп, фронтальная — 8-мегапиксельная камера.
Ранее «СП» сообщала, что в России резко подешевел iPhone 6 с 32 гигабайтами. В настоящее время его можно купить за 20 тысяч рублей. Эту модель iPhone выпустили в продажу в 2014 году, однако она все еще пользуется популярностью.
Компьютерные новости: Apple представит в России 11 новых моделей iPhone
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