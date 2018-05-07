Резко упали цены на Samsung Galaxy S8

России существенно снизилась стоимость смартфона Samsung Galaxy S8. Ранее за гаджет просили 59 990 рублей, теперь же его можно купить за 34 тысячи рублей. Причина обвала цен — выход нового Galaxy S9, пишет Gazetadaily.ru.

Напомним, у Samsung Galaxy S8 5,8-дюймовым экраном с соотношением сторон 18,5:9. Смартфон имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Основная камера девайса 13 Мп, фронтальная — 8-мегапиксельная камера.

Ранее «СП» сообщала, что в России резко подешевел iPhone 6 с 32 гигабайтами. В настоящее время его можно купить за 20 тысяч рублей. Эту модель iPhone выпустили в продажу в 2014 году, однако она все еще пользуется популярностью.