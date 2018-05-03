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Раскрыто кодовое название Samsung Galaxy S10
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Раскрыто кодовое название Samsung Galaxy S10 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: iguides.ru
В сети появились подробности о следующем поколении флагманов Samsung — смартфонах Galaxy S10. Информацией поделился корейский ресурс The Bell.
По данным источника, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.
Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, но при этом смогут похвастаться интегрированным прямо в дисплей сканером отпечатков пальцев. Первым таким смартфоном Samsung может оказаться не Galaxy S10, а Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года.
Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью
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