Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy J4 (2018) 

Смартфон Samsung Galaxy J4 (2018) показался на рендерах, на этот раз официальных, поскольку до его анонса остаются считанные дни. Мобильник оказался именно таким, как и ожидалось — с широкими рамками и бюджетным внешним видом, он совершенно не похож на текущих представителей даже А-серии.
Samsung Galaxy J4 (2018) напоминает смартфоны 2016 и 2015 годов, у него нет металлического корпуса, а рамки его экрана очень широкие, что объясняется наличием матрицы с соотношением сторон 16:9. Под дисплеем есть аппаратная кнопка Home и две сенсорные кнопки управления, а на тыльную сторону выведена одинарная основная камера. Рядом с ней виднеется прорезь динамика, что еще раз отсылает к дизайну смартфонов 3-летней давности.
Показ Samsung Galaxy J4 (2018) пройдет 21 мая в Индии, если верит слухам, а вот стоимость смартфона на данный момент остается неизвестной. По последним данным, в его состав войдут 2 Гб ОЗУ и накопитель на 8 или 16 гигабайтов, слот под две SIM-карты, экран 5 дюймов с разрешением не выше HD и некий восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Samsung Galaxy J4 (2018) будет поддерживать сотовые сети LTE и работать на базе Android 8 Oreo.