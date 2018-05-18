Ещё
Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy J4 (2018)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy J4 (2018) 

MDDevice 17 часов назад
Фото: MDDevice
Смартфон Samsung Galaxy J4 (2018) показался на рендерах, на этот раз официальных, поскольку до его анонса остаются считанные дни. Мобильник оказался именно таким, как и ожидалось — с широкими рамками и бюджетным внешним видом, он совершенно не похож на текущих представителей даже А-серии.
Samsung Galaxy J4 (2018) напоминает смартфоны 2016 и 2015 годов, у него нет металлического корпуса, а рамки его экрана очень широкие, что объясняется наличием матрицы с соотношением сторон 16:9. Под дисплеем есть аппаратная кнопка Home и две сенсорные кнопки управления, а на тыльную сторону выведена одинарная основная камера. Рядом с ней виднеется прорезь динамика, что еще раз отсылает к дизайну смартфонов 3-летней давности.
Показ Samsung Galaxy J4 (2018) пройдет 21 мая в Индии, если верит слухам, а вот стоимость смартфона на данный момент остается неизвестной. По последним данным, в его состав войдут 2 Гб ОЗУ и накопитель на 8 или 16 гигабайтов, слот под две SIM-карты, экран 5 дюймов с разрешением не выше HD и некий восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Samsung Galaxy J4 (2018) будет поддерживать сотовые сети LTE и работать на базе Android 8 Oreo.
MDDevice: последние новости
В России представлен смартфон Honor 10 Panasonic показала фотоаппарат Lumix FT7 Анонс мощного флагманского смартфона OnePlus 6
Комментарии  Ещё 154 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До чего договорились Путин и Меркель114
«Вторжение в Россию станет кошмаром»388
Die Welt назвала триумф Путина113
Россию ждет новая революция71
Порошенко озвучил планы на Крымский мост63
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
03:04
Порошенко озвучил планы на Крымский мост
Украина В мире
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение