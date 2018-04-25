Оператор Tele2 назвал самые популярные смартфоны среди москвичей

"Московские абоненты Tele2 — высокодоходная аудитория, именно в столице средняя цена гаджетов значительно выше, чем в других городах. Московские абоненты следят за новинками на рынке устройств и спешат первыми их протестировать. Tele2 поощряет это стремление и создает комфортные условия для пользования флагманскими смартфонами", — рассказал директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский.

По данным компании, самыми востребованными у москвичей оказались устройства Samsung и Apple . Согласно исследованию, устройствами этих брендов пользуются более трети всех столичных абонентов оператора.

В топ-10 самых распространенных смартфонов вошли две модели Samsung (Galaxy J1 и Galaxy A5) и сразу пять устройств компании Apple (iPhone 5S, 6, 5, 4S и 4). Самой востребованной моделью среди москвичей стал Apple iPhone 5S. Второе место занял брендированный смартфон Tele2 Mini, а на третьей строчке рейтинга оказался Alcatel Pixi 3.

Также среди москвичей популярностью пользуются устройства Huawei и Lenovo.