Новые подробности о смартфонах Samsung Galaxy J6 и J4

В этом году Samsung выпустит как минимум два недорогих по ее меркам смартфона Galaxy J6 и J4. Оба они пока не анонсированы, но сегодня в сети появились новые сведения о них, предоставленные инсайдерами.

Смартфон Samsung Galaxy J4 получит экран на 5,5 дюйма с разрешением всего лишь HD и рамками стандартной толщины, причем в базе у него будет всего 2 Гб оперативной памяти, так что это очень бюджетный аппарат. В его распоряжении окажутся процессор Samsung 7570 и фотокамеры на 5 и 13 Мп без двойных модулей, а также батарея емкостью 3000 мАч.

Точно такой же аккумулятор находится внутри у Galaxy J6, но это уже чуть более современный аппарат на процессоре Samsung 7807 с 2, 3 или 4 Гб оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составит 32 или 64 Гб, а экран вырастет до 5,6 дюйма, получит тонкие рамки и более высокое разрешение HD+. В обоих случаях используется панель Super AMOLED. Камер у Galaxy J6 тоже всего две — основная 13 Мп и фронтальная 8 Мп, и больше ничего в этом смартфоне интересного нет, равно как и в младшей модели. Разве что можно отметить ОС Android 8 Oreo из коробки, но это в 2018 году уже является стандартом, так что ничего удивительного. В продажу Galaxy J6 и J4 поступят этим летом по неизвестной пока цене.