Ещё
Новые подробности о смартфонах Samsung Galaxy J6 и J4
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые подробности о смартфонах Samsung Galaxy J6 и J4 

MDDevice 23 минуты назад
Фото: MDDevice
В этом году Samsung выпустит как минимум два недорогих по ее меркам смартфона Galaxy J6 и J4. Оба они пока не анонсированы, но сегодня в сети появились новые сведения о них, предоставленные инсайдерами.
Смартфон Samsung Galaxy J4 получит экран на 5,5 дюйма с разрешением всего лишь HD и рамками стандартной толщины, причем в базе у него будет всего 2 Гб оперативной памяти, так что это очень бюджетный аппарат. В его распоряжении окажутся процессор Samsung 7570 и фотокамеры на 5 и 13 Мп без двойных модулей, а также батарея емкостью 3000 мАч.
Точно такой же аккумулятор находится внутри у Galaxy J6, но это уже чуть более современный аппарат на процессоре Samsung 7807 с 2, 3 или 4 Гб оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составит 32 или 64 Гб, а экран вырастет до 5,6 дюйма, получит тонкие рамки и более высокое разрешение HD+. В обоих случаях используется панель Super AMOLED. Камер у Galaxy J6 тоже всего две — основная 13 Мп и фронтальная 8 Мп, и больше ничего в этом смартфоне интересного нет, равно как и в младшей модели. Разве что можно отметить ОС Android 8 Oreo из коробки, но это в 2018 году уже является стандартом, так что ничего удивительного. В продажу Galaxy J6 и J4 поступят этим летом по неизвестной пока цене.
MDDevice: последние новости
Релиз Apple iPhone SE 2 могут перенести на осень Panasonic показала фотоаппарат Lumix FT7 Apple бесплатно заменит смартфоны iPhone X с неработающей Face ID
Комментарии  Ещё 133 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу181
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»71
Кобзон отказался открывать Крымский мост291
В школах начинают вводить пятую четверть53
Песков: дедлайн Медведева приближается167
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение