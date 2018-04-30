Каким будет новый двухкамерник от Samsung?

Samsung готовит анонс новых смартфонов. На этот раз представят линейку Galaxy A6, которая будет состоять из двух устройств. Старший представитель накануне побывал в китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования и раскрыл свои характеристики.

Galaxy A6+ получит большой безрамочный дисплей. Как утверждает утечка, диагональ составит 6 дюймов, а разрешение — 2220 х 1080 пикселей при соотношении сторон 18,5:9.

Также на сайте появились рендеры девайса, которые подтверждают наличие двойной основной камеры. Детального описания её возможностей нет, сообщает Sammobile.

Вдобавок смартфон получит чип Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Физические размеры корпуса — 160,1 х 75,7 х 7,9 миллиметра. За продолжительность работы будет отвечать аккумулятор объёмом 3500 мАч. Также аналитики допускают реализацию металлического корпуса, который добавит очков представителю среднего класса.

Стоимость и точная дата анонса устройства не раскрываются. Обсудить утечку по традиции можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.