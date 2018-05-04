Флагманский Samsung Galaxy S10 дебютирует в январе

В сети появились новом подробности о следующем поколении флагманов Samsung — смартфонах Galaxy S10. Информацией поделился корейский ресурс The Bell.

Samsung Galaxy S9 По данным источника, Samsung представит Galaxy S10 уже в январе, в результате «юбилейный» флагман сможет выйти в самом начале 2019 года. В этом году Samsung Galaxy S9 дебютировали на февральской выставке MWC 2018.

В следующем году Samsung может запустить своих флагманов пораньше, а на Mobile World Congress 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, анонсировать другой давно ожидаемый продукт — складной смартфон с гибким дисплеем. Логично предположить, что местом анонса Galaxy S10 станет выставка CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, но при этом смогут похвастаться интегрированным прямо в дисплей сканером отпечатков пальцев. Первым таким смартфоном Samsung может оказаться не Galaxy S10, а Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.