Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в «Билайн»

С 21 мая по 8 июля 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, «Билайн» дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3» в зависимости от модели смартфона. *

Например, в рамках акции клиент сможет приобрести в рассрочку Samsung Galaxy J7 Neo всего за 541 рубль в месяц и полгода бесплатно пользоваться новым тарифом «ВСЁмоё 2». **

Cмартфон Samsung Galaxy J7 Neo обладает большим 5,5-дюймовым Super AMOLED экраном, 13-ти и 5-мегапиксельными камерами и возможностью использовать сразу две сим-карты.

В акции участвуют 14 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. Рассрочку можно оформить на срок от 10 до 24 месяцев. С полным списком моделей можно ознакомиться по ссылке:

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Количество устройств ограничено.

В салонах и интернет-магазине «Билайн» в первом квартале 2018 года рост продаж смартфонов Samsung составил 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 9 процентных пунктов и составила 40%. В первом квартале 2018 года доля Samsung от всех смартфонов в России на руках у пользователей составила 27%.

Более подробную информацию можно найти на сайте

*«Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство. Рассрочка без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора.

**Размер ежемесячного платежа при рассрочке на 24 месяца.

Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, МОСКВА, УЛ. ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП.14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, с предварительным информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте beeline.ru. Все цены указаны с учетом НДС.

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