«Билайн» подарит пакет услуг связи при покупке смартфона Samsung

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила акцию «Samsung Galaxy» с пакетом услуг связи в рассрочку без первого взноса и переплат.

До 8 июля в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy, в том числе в рассрочку, «Билайн» предоставит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЕмое2» и «ВСЕмое3» в зависимости от модели смартфона. Например, клиент сможет приобрести в рассрочку смартфон Samsung Galaxy J7 Neo за 541 рубль в месяц и полгода бесплатно пользоваться новым тарифом «ВСЕмое 2».

Продуктовый виджет

В акции участвуют 14 моделей смартфонов Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. Рассрочку можно оформить на срок от 10 до 24 месяцев. С полным списком моделей можно ознакомиться на сайте «Билайн».

В тарифах «ВСЕмое!» абоненты сами решают, сколько минут, гигабайт и СМС им требуется, и могут менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.