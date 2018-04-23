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Наушники со светящимся проводом Meizu Halo оценили в $160
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Наушники со светящимся проводом Meizu Halo оценили в $160 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Meizu представила необычные наушники со светящимся проводом Halo. На самом деле наушники беспроводные, а провод — это соединяющее их друг с другом оптоволокно Fibrance, которое светится за счет установленных внутри лазерных диодов от Osram.
Поддерживается три режима свечения: статичный, Flash Mode, в котором провод мигает каждые 2 секунды, и режим изменения цвета в такт проигрываемой в данный момент композиции. При 50% яркости подсветки наушники могут проработать до 5 часов на одной подзарядке. Если же отключить подсветку, то время автономной службы возрастает в 3 раза — до 15 часов. Meizu Halo оценены в $160.
Источник: Meizu
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