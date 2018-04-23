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Meizu представила полностью беспроводные наушники Pop
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Meizu представила полностью беспроводные наушники Pop 

MDDevice 32 минуты назад
Фото: MDDevice
Беспроводные наушники Apple AirPods стоят как достойный смартфон от Xiaomi и постоянно теряются, так как плохо держатся в ухе. Компания Meizu сегодня представила их конкурента в лице гарнитуры Pop, которая и стоит дешевле, и выглядит намного интереснее.
Наушники Pop стоят ровно 80 долларов США, и в цену входит специальный кейс, выполняющий роль зарядного устройства. Каждый наушник весит 6 граммов и обладает круговой подсветкой, которая не только улучшает дизайн аксессуара, но и сигнализирует о текущем уровне заряда. На корпусе Pop есть сенсорные кнопки, так что для управления ими даже не нужно запускать фирменное приложение, хотя оно в любом случае потребуется для активации всех доступных опций.
Одного заряда Pop хватит на 3 часа работы, плюс энергии чехла хватит еще на четыре подзарядки, и в итоге имеем автономность на уровне 15 часов, что весьма и весьма недурно. Meizu Pop соединяются с мобильником по Bluetooth 4.2 и имеют защиту от брызг по стандарту IPX5, плюс при остром желании ими можно управлять при помощи голоса. Но тут есть один нюанс: данная фича работает только при наличии у вас смартфона на базе прошивки Flyme 7, и пока что это только флагманы серии Meizu 15, анонсированные вчера — ОС еще не получила широкое распространение. Впрочем, это всего лишь вопрос времени. Релиз Meizu Pop состоится 29 апреля этого года.
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