Пора выбросить iPhone. Берите только Plus

Пора выбросить iPhone. Берите только PlusПару месяцев назад сменил обычный iPhone на модель Plus. Первые несколько дней немного сожалел о покупке и даже подумывал перепродать новую «лопату».

Через неделю «ломка» прошла и я начал замечать плюсы iPhone Plus.

Сейчас я твердо убежден, что покупать обычный iPhone вообще нет никакого смысла. Нужно брать либо миниатюрный iPhone SE, либо новый во всех смыслах iPhone X, а в качестве золотой середины выступает именно модель Plus.

Здесь и полный набор фишек, которые практически не уступают флагману, и завидная автономность, и годная камера, и удобный для потребления контента экран…

Камера у Plua всегда лучше

Разумеется, главным отличием моделей 7 Plus и 8 Plus является наличие сдвоенного модуля камеры. Это дает ряд преимуществ при съемке и добавляет пару новых режимов.

В основном второй модуль камеры нужен для размытия заднего фона в портретном режиме (программный эффект боке) и двукратного оптического зума (переключение на вторую камеру с телескопическим объективом).

Даже этого большинству непрофессиональных фотографов хватает для получения отличных снимков при хорошем освещении.

iPhone Plus действительно способен заменить «мыльницу» на прогулке, корпоративе, семейном празднике, спонтанной фотосессии детей или животных. Многие даже отказываются от отдельной камеры в отпуске или на природе в пользу iPhone Plus.

Да, шедевр получить очень сложно, на приличными кадрами, которые отлично смотрятся на том же iPhone или iPad, модели со сдвоенной камерой обеспечат.

Дисплей всегда больше, и разрешение тоже

Вторым очевидным отличием является дисплей. Обычные модели имеют 4,7-дюймовый дисплей с разрешением 1334×750 пикселей. iPhone Plus оснащается 5,5-дюймовой матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей.

Пользователь получает не только Full HD разрешение, но и большую плотность пикселей — 401 ppi против 326 ppi.

Справедливости ради скажем, что существенную разницу заметить сложно, дело здесь в другом. Решают именно физические размеры экрана.

На большем дисплее умещается больше контента, в ландшафтной ориентации можно даже получить полноценную версию сайта вместо мобильной. На 5.5 дюймах лучше смотреть видео и комфортнее играть в игры, особенно те, где пальцы перекрывают часть экрана для управления.

Железо в Plus почти всегда круче, особенно оперативка

Apple серьезно просчитались, когда решили устанавливать 1 ГБ ОЗУ в iPhone 6 Plus. Большая диагональ экрана вынуждает устройство ежесекундно просчитывать большее количество отображаемых пикселей.

Если при работе с системой и в несложных задачах все не так страшно, то вот с ресурсоемкими приложениями дела обстоят хуже.

Даже сразу после выхода модели многие замечали, что 6 Plus явно не хватает еще одного гигабайта памяти, а через год после обновления iOS, которое по традиции стало более требовательным к ресурсам, девайс стал явно тормозить.

Этот опыт пошел Apple на пользу и уже со следующего года компания начала оснащать модели Plus большим объемом памяти. Так у iPhone 6s Plus 2 ГБ против одного у iPhone 6s, а iPhone 7 Plus и 8 Plus получили по 3 ГБ ОЗУ против двух у iPhone 7 и 8.

Это реально видно при ежедневной работе с устройством. При переходе от одного приложения к другому реже наблюдается перезапуск программ, Safari держит больше вкладок без обновления и т.д.

iPhone 7 Plus на последних версиях iOS работает очень уверенно, в то время, как обычная «семерка» иногда подлагивает.

Аккумулятор в Plus банально держит дольше

В больший по размеру корпус разработчики логично помещают более емкую батарею. В Apple не стали жадничать и не сделали так, чтобы автономность iPhone Plus была на уровне обычной модели.

Модели 6 Plus и 6s Plus имеют примерно на 60% более емкий аккумулятор, а модели 7 Plus и 8 Plus — примерно на 50% (по сравнению с обычными iPhone аналогичной версии).

В тему: Как менялся аккумулятор iPhone за 10 лет Такая разница реально увеличивает автономность устройства.

Если обычный iPhone у вас с трудом доживает до обеда, то Plus уверенно продержится до вечера. Если обычный iPhone живет сутки — Plus без проблем проработает двое. У тех, кто отключает все и вся, обычные iPhone могут дожить до вечера второго дня, а Plus дотянет до вечера третьего.

Добавить больше нечего, каждый при своем сценарии использования может рассчитывать примерно на двукратный прирост автономности при переходе с обычного iPhone на Plus.

Между обычным iPhone и моделью Plus почти нет разницы в цене

Раньше в линейке iPhone наблюдалась такая тенденция: iPhone N Plus стоит как iPhone N+1. Перед пользователем всегда стояла дилемма, взять новый iPhone или прошлогодний Plus. В прошлом году Apple презентовала сразу три модели iPhone и ценовая политика немного изменилась.

Сейчас iPhone 7 Plus стоит от 52 990 pyб., а iPhone 8 — от 56 990 pyб. В то же время iPhone 8 Plus с ценой от 64 990 pyб. не дотягивает до 79 990 pyб. за iPhone X.

Дилеммы нет, нужно либо брать прошлогодний Plus, либо доплачивать за следующее поколение.

Но у Plus есть минус. Это размер корпуса

Удобство управления — сомнительный довод. Среднестатистический пользователь сможет управлять одной рукой только iPhone SE. При использовании других моделей с большей диагональю дисплея так или иначе придется задействовать вторую руку.

Самым весомым аргументом в пользу обычного iPhone можно назвать лишь его размер.

Разница между моделями заключается в одном сантиметре в ширину и двух в высоту. Еще у аппаратов различается толщина, но пара десятых долей миллиметра не играют особой роли.

Привыкнуть к большим размерам очень просто. Пара дней с Plus и «лопата» перестает казаться громоздкой. Через неделю начинаешь с удобством рассматривать контент на большом экране, а через 2-3 с презрением смотришь на обычные айфоны.

Нечто подобное все мы ощущали при переходе с iPhone 5s на «шестерку». Сначала новый iPhone казался большим, а, если через несколько недель в руках оказывалась старая модель, то она казалась совсем маленькой, в экран приходилось всматриваться, а виртуальная клавиатура и вовсе вызывала смех.

Тяжело будет лишь тем, кто до сих пор пользуется iPhone 5/5s/SE. Думаю, что им просто не нужны современные девайсы и данным материалом их не переубедить. Пусть и дальше пользуются убогой фронталкой, дисплеем без 3D-Touch, медленным сканером отпечатков пальцев и постоянно скролят посты и картинки.

Чего реально не хватает мне в iPhone Plus?

Настоящей киллер-фичей iPhone Plus могли бы стать программные фишки. Apple просто боится внедрять их.

До сих пор большинство стандартных приложений не поддерживает ландшафтную ориентацию экрана. Почти все мессенджеры и клиенты социальных сетей вынуждают держать смартфон вертикально, а в iOS 11 убрали удобную клавиатуру с дополнительными кнопками.

Если бы в Apple хоть немного начали продвигаться в данном направлении, то модель Plus стала бы популярна еще больше.

Не нужно тупо копировать Adnroid и добавлять в iPhone двухоконный режим. Дайте лишь горизонтальный дизайн для стандартных программ, расширенную клавиатуру и видео картинка в картинке с iPad.

Так что делать, если надо определиться с айфоном сейчас?

Рассматривать iPhone 6s Plus в качестве покупки в середине весны 2018 года не стоит. Устройство явно устарело, в нем нет преимуществ следующих версий в виде сдвоенной камеры и 3 ГБ оперативной памяти. На стороне iPhone 7 Plus более яркий дисплей, стереозвук и защита от влаги.

Большая «эска» имеет полосы на задней крышке, которые научились красить в цвет корпуса лишь через год после её выпуска. Единственным плюсом устройства является наличие 3.5 мм разъема для гарнитуры, но для кого этот факт перевесит другие минусы модели?

В тему: Какой iPhone лучше купить в начале 2018 года

Безоговорочно ориентироваться на iPhone 8 Plus тоже не стоит. Разница между данной моделью и предшественником минимальна. Все сводится лишь к наличию беспроводной зарядки, которая в нынешнем виде практически неконкурентоспособна.

Даже камеры у iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus практически одинаковые, выявить явного фаворита и безоговорочного лидера сложно.

Сравнивая модели следует ориентироваться лишь на цену и материалы корпуса. Металл против стекла, прочная задняя крышка против дорогой и хрупкой стеклянной.

За разницу в цене между iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus можно купить беспроводную гарнитуру и пленку/стекло/чехол/кейс (любимое подчеркнуть).

Вот все преимущества iPhone 7 Plus:

актуальный дизайн;

хорошая начинка, которой хватает для всех задач;

3 ГБ оперативной памяти (больше нет даже в iPhone X);

самый емкий аккумулятор среди iPhone — 2 900 мАч (iPhone 8 Plus — 2 675 мАч, а X — 2 716 мАч)

прочный металлический корпус;

целых 6 вариантов расцветки против четырех у iPhone 8 и двух у iPhone X (iPhone 7 Plus Product RED придется поискать).

При этом новый iPhone 7 Plus реально купить дешевле 50 тысяч, а за следующий «плюс» нужно доплатить еще 9-11 тысяч рублей.

Можно рискнуть и взять восстановленный за 35 тысяч на AliExpress или найти бывший в употреблении за 30-33 тысячи.

По-прежнему уверен, что iPhone 7 Plus (и iPhone 7 тоже) является лучшей потенциальной покупкой среди смартфонов Apple на сегодняшний день.