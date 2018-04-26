Новые айфоны могут называться iPhone X Plus и iPhone X2 

Новые айфоны могут называться iPhone X Plus и iPhone X2Пока все думают над тем, что же будет нового в айфонах 2018 года, аналитики тоже не сидят сложа рук.
Не ждите iPhone 11, аналитики из Guggenheim Securities уверены с других названиях. Считается, что премиальные модели сохранят в названии X, а более дешевые устройства будут называться просто iPhone, без нумерации.
В CNET полагают, что с таким брендингом компания может назвать новые айфоны iPhone X Plus и iPhone X2 (либо iPhone X 2018).
Что касается названий без нумераций, то это вполне возможно. Ведь именно так делает Apple в случае с дешевыми iPad. Планшет меняется, а название остаётся прежним.