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Какой iPhone работает дольше всех 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Какой iPhone работает дольше всехПри выборе iPhone часто возникает вопрос о времени его автономности. Да, Apple рассказывает об этом на своём сайте, но интереснее ведь проверить на деле.
Ресурс Digital Trends сравнил время работы iPhone X, 8 Plus, 7 Plus и 6S Plus. В ходе тестирования все смартфоны были настроены одинаково и подключены к одной сети Wi-Fi.
Проверка осуществлялась посредством включения 10-часового видео Nyan cat на всех устройствах. До тех пор, пока заряд не кончится.
Результаты:
iPhone X — 9 часов 24 минуты
iPhone 8 Plus — 7 часов 46 минут
iPhone 7 Plus — 7 часов 22 минуты
iPhone 6s Plus — 8 часов 47 минут
Удивительно, но iPhone 6s Plus обогнал по времени работы более новые модели, за исключением топового iPhone X.
Правда, что именно влияет на автономность, ребята из DT не смогли установить. Результат оказался действительно необычным, а это лишь простое воспроизведение видео.
С оригинальным видео тестирования вы можете ознакомиться на сайте DT.
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