Названы самые ненадежные смартфоны в России

Эксперты проанализировали число обращений владельцев смартфонов в сервисные центры и выяснили, какие смартфоны чаще всего ломаются из‐за технической неисправности. Об этом сообщила газета «Известия».

Самой ненадежной оказалась продукция марки Apple . Именно она возглавила рейтинг самых часто ломающихся смартфонов в России . Чаще всего в сервисные центры попадают iPhone 5, iPhone 5S и iPhone 6. По словам специалистов, на эти смартфоны приходится около трети всех обращений.

Далее следует продукция компании Samsung, устройства Galaxy A5 и Galaxy S7 также являются проблемными.

Реже остальных попадают в ремонт телефоны марок Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia. Эксперты связывают это с низким спросом этих смартфонов на российском рынке.

Компания Apple представит свой новый смартфон iPhone SE 2 в мае нынешнего года. Эту информацию озвучили на гонконгской выставке электроники сразу несколько инсайдерских источников. Ранее предполагалось, что это случится не раньше июля.