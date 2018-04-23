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Названы самые ненадежные смартфоны в России
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Названы самые ненадежные смартфоны в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты проанализировали число обращений владельцев смартфонов в сервисные центры и выяснили, какие смартфоны чаще всего ломаются из‐за технической неисправности. Об этом сообщила газета «Известия».
Самой ненадежной оказалась продукция марки Apple. Именно она возглавила рейтинг самых часто ломающихся смартфонов в России. Чаще всего в сервисные центры попадают iPhone 5, iPhone 5S и iPhone 6. По словам специалистов, на эти смартфоны приходится около трети всех обращений.
Далее следует продукция компании Samsung, устройства Galaxy A5 и Galaxy S7 также являются проблемными.
Реже остальных попадают в ремонт телефоны марок Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia. Эксперты связывают это с низким спросом этих смартфонов на российском рынке.
Компания Apple представит свой новый смартфон iPhone SE 2 в мае нынешнего года. Эту информацию озвучили на гонконгской выставке электроники сразу несколько инсайдерских источников. Ранее предполагалось, что это случится не раньше июля.
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