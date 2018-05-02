В Сети появился ролик с новым iPhone SE 2

Гаджет может остаться без привычной кнопки Home, а также традиционного разъема 3,5 мм.

На канале YouTube выложено видео, на котором демонстрируется трехмерная модель нового iPhone SE 2, созданная на основе появившихся ранее в Сети чертежей. Из увиденного следует, что модель выйдет без кнопки Home и разъема под наушники с микрофоном 3,5 мм.

Кроме того, на лицевой части телефона имеется полноразмерный экран с вырезом в верхней части, в котором расположен сканер лица Face ID.

Авторами материала стали популярные инсайдеры OnLeaks и Tiger Mobiles, которые однако признают, что выпущенное видео сделано на основе существующих сведений, но не может показать пользователю финальный вариант гаджета.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году, источники уверены, что iPhone SE 2 появится на рынке в ближайшее время.