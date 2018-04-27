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Шпионские снимки подтвердили внешность iPhone SE 2
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Шпионские снимки подтвердили внешность iPhone SE 2 

Apple Insider 27 апреля 2018
Фото: Apple Insider
Предстоящий iPhone SE второго поколения, вероятнее всего, и правда получит стеклянно-металлический корпус в стиле флагманских моделей iPhone. На это указывают шпионские фотографии будущего смартфона. Такое решение позволит производителю оснастить новинку поддержкой технологии беспроводной зарядки и порядком освежит ее внешний вид.
Несмотря на низкое качество представленных снимков, они позволяют составить вполне четкое представление о внешности модели. Она почти в точности совпадает с прогнозами людей, знакомых с ходом производства. Единственным исключением является разъем для наушников, который, судя по фотографиям, было решено сохранить, не подгоняя новинку под флагманские модели.
Ожидается, что iPhone SE 2 представят уже в мае. По данным из открытых источников, смартфон будет работать на базе процессора А10 Fusion и 2 ГБ оперативной памяти. Разрешение дисплея и основной камеры, вероятно, останутся прежними. Учитывая, впрочем, наличие модуля беспроводной зарядки? стоит ожидать 10-15-процентного увеличения розничной цены смартфона.
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