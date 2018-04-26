Ещё
Наследник iPhone SE показался на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наследник iPhone SE показался на видео 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Газета Daily
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео, предположительно демонстрирующее второе поколение iPhone SE, пока не представленное Apple официально.
Конечно, к ролику стоит отнестись со здоровой долей скептицизма, тем не менее он даёт нам представление о возможном дизайне будущей новинки Apple.
На видео показан смартфон со стеклянной задней панелью, что позволяет надеяться на возможность беспроводной зарядки. В оригинальном iPhone SE задняя панель почти полностью алюминиевая, только небольшие стеклянные полосы расположены сверху и снизу. Также можно отметить сохранившийся 3,5-мм разъём для наушников.
Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не унаследует безрамочный дизайн iPhone X, а сохранит сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой.
Основным внешним отличием станет увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея. В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.
Ferra.ru: последние новости
Рассекречены параметры тройной камеры Huawei P20 Pro Рассекречены характеристики флагманского HTC U12 Недорогой конкурент iPhone X: обзор смартфона Oppo F7 с «бровью» и крутыми камерами
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях385
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии40
Собчак смогла договориться с Киевом343
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»63
Россия успокоила «запуганных» морпехов США65
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение