iPhone SE2: что известно о новом «айфоне»

На прошлой неделе на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нашлись упоминания о новом «айфоне». Из документа следовало, что регулятор зарегистрировал 11 новых моделей, а в качестве их изготовителя была указана американская Apple . Другой информации, помимо того что устройства работают на iOS 11, в реестре не значилось.

Возникли предположения, что i-компания готовит 2-е поколение смартфона iPhone SE, который не обновлялся больше двух лет. Обычно ЕЭК регистрирует аппараты за пару месяцев до релиза, а это значит, что новинку могут показать на конференции WWDC (пройдет с 4 по 8 июня), а в продажу она поступит в конце того же месяца — начале мая.

Слухи об iPhone SE2 весьма противоречивы. По данным японского блога Mac Otakara, размеры нового «айфона» будут сопоставимы с SE 1-го поколения, а значит, диагональ экрана останется компактной — 4 дюйма. Сканер отпечатков пальцев Touch ID останется на лицевой стороне, но 3,5-миллиметровый аудиоразъем для наушников пропадет. Вместо устаревшего процессора А9 установят A10 Fusion, также используемый в iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPad 2018 года выпуска.

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То, что корпус и общий дизайн SE2 уцелеют, подтверждает «шпионское» видео, циркулирующее в китайской соцсети Weibo. У запечатленного аппарат, однако, заметен 3,5-мм порт. Возможно, что на ролике изображен макет, поэтому окончательное устройство может выглядеть по-другому.