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iPhone SE 2 — в корпусе из стекла и с беспроводной зарядкой?
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iPhone SE 2 — в корпусе из стекла и с беспроводной зарядкой? 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
iPhone SE второго поколения может получить корпус из стекла по аналогии с флагманскими моделями iPhone, узнал TechRadar. Новый материал позволит производителю оснастить смартфон поддержкой беспроводной зарядки, которая является стандартом для всех смартфонов Apple актуального поколения.
Если информация, предоставленная источниками TechRadar, является подлинной, на создание iPhone SE 2 должно было уйти значительно больше времени, чем занял его предшественник. Фактически Apple предстояло разработать новый корпус для новинки или по крайней мере значительно переработать старый.
Считается, что релиз iPhone SE 2 может состояться уже в мае. Apple уже получила необходимые разрешения на продажу смартфона, пройдя регистрацию в Евразийской экономической комиссии. Согласно данным регулятора, на рынок выйдет несколько модификаций нового смартфона на базе iOS 11.
Аппаратную основу будущей новинки, предположительно, составит процессор A10. Разрешение основной камеры, диагональ дисплея и объем оперативной памяти, равный 2 ГБ, останутся прежними. Учитывая наличие в конструкции смартфона индукционного модуля, следует ожидать увеличения его цены относительно оригинала.
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