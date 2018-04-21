Конкурс «Шпионский гаджет»: развязка близка

Готовы ли вы сражаться с врагами с помощью хитрости и уловок? Кто из знаменитых шпионов прошлого, настоящего и будущего может с гордостью назвать вас своим наследником? И достойны ли вы стать владельцем гаджета, которому позавидует любой Джеймс Бонд ? На все эти вопросы вы можете получить ответ прямо сейчас: в конкурсе «Шпионский гаджет» открыты все задания.

И у нас по традиции две новости. Для начала, финальные вопросы викторины довольно сложны. Но есть и хорошая весть: на них можно заработать недостающие баллы до заветных и необходимых четырнадцати.

Напомним, что на кону — ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin с процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ и экраном, который легко поворачивается на 360 градусов. Именно он станет наградой победителю конкурса «Шпионский гаджет».

До финала конкурса остаётся всего пара дней. Уже 23 апреля мы сочтём все подвиги наших агентов, отчленим зёрна от плевел и отберём кандидатов на главный приз. А имя того, к кому окажется наиболее благосклонна удача, мы объявим не позднее 25 апреля.

Остался последний рывок. Пусть он будет удачным!

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