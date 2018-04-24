Немцы представили мини-ПК в цельнометаллическом корпусе Cirrus7 Nimbini v2

Немецкая компания Cirrus7 презентовала новый миниатюрный персональный компьютер Nimbini v2, заключенный в необычный цельнометаллический корпус, выполняющий роль радиатора охлаждения. В основе модели лежат процессоры Intel поколения Kaby Lake — Core i3-7100U тактовой частотой 2,4 ГГц и Core i5-7260U частотой 2,2/3,4 ГГц. В первом случае за графику отвечает интегрированный ускоритель Intel HD Graphics 620, во втором — Intel Iris Plus Graphics 640.

Оперативная память — от 4 до 32 ГБ формата DDR4-2400. Для хранения данных можно использовать твердотельный модуль M.2 NVMe SSD вместимостью до 2 ТБ. Есть возможность установки дополнительного 2,5-дюймового накопителя. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, порты HDMI 2.0a, USB Type-C и USB 3.0. Стартовая цена новинки — 500 евро.

Источник: Cirrus7

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