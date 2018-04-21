Лучшие друзья меломанов: какой тип наушников выбрать?

Мы разобрались, какие преимущества и недостатки есть у разных наушников. Какие «уши» подойдут для поездок в шумном транспорте, а с какими можно играть и писать музыку, расскажем на примере моделей JVC.

Вставные наушники или вкладыши Преимущества Компактные Недорогие Недостатки Не воспроизводят низкие частоты Плохое шумоподавление Классические вставные наушники можно часто увидеть в комплекте с плеером или смартфоном. Плюсы таких моделей — компактность и невысокая цена. Но выбирая вкладыши, надо быть готовым к тому, что они не способны воспроизводить низкие частоты из-за мембраны небольшого размера и обладают плохим шумоподавлением.

Такие наушники точно не смогут полностью отрезать вас от внешнего мира и окружающих звуков. Некоторые расценивают это как преимущество, потому что возможность слышать звуки улицы помогает ориентироваться в пространстве.

Для любителей старой доброй классики компания JVC все еще выпускает наушники-вкладыши. Например, модель Gumy Bass Boost HA-F160-W — недорогая и аккуратная. Такая модель подойдет тем, кому важна цена наушников и безопасность — например детям.

Будьте внимательны при выборе, многие модели вкладышей могут причинять дискомфорт окружающим людям, так как на высоком уровне громкости рядом находящиеся услышат вашу музыку. А вдруг она им не понравится? Последствия непредсказуемы.

Внутриканальные наушники или затычки Преимущества Хорошее шумоподавление Удобно сидят за счет своей формы Недостатки Есть риск не услышать что-то важное, например машину на улице Этот тип наушников популярен среди тех, кому приходится часто ездить в шумном метро и находиться в дороге. У них отличная система шумоподавления, так как наушники сидят глубже в слуховом канале, чем вкладыши или накладные «уши». Поэтому ничего, кроме музыки, вы не услышите, даже если соседи за стеной начнут очередной ремонт. Но это также минус для тех, кто боится не услышать подъезжающую машину.

Внутриканальные наушники достаточно удобные, так как в комплекте с ними обычно есть несколько типов амбушюр разного диаметра. Это дает возможность подобрать вкладыш под размер своих ушей для идеальной посадки.

Воспроизведение басов у наушников тоже «на уровне», поэтому за качество звука владельцам переживать не приходится.

Пример вакуумных наушников — JVC Marshmallow HA-FX32-R0. Ее особенность — удобные амбушюры из пенного материала, который легко принимает форму вашего уха, создавая идеальную посадку наушников.

Накладные наушники Преимущества Удобно сидят Шумоподавление среднее — и машину на улице услышите, и музыку Качество звука выше, чем у затычек или вкладышей Недостатки Не все модели можно сложить и взять с собой Накладные наушники — нестареющая классика для всех меломанов. Если вы ищете наушники для работы за компьютером, обратите внимание на этот тип. Если от «затычек» может заболеть голова, то от накладных наушников сложно устать. Они удобно сидят и имеют разные типы крепления, что позволяет выбрать модель по душе.

Накладные наушники отличаются хорошим качеством звука, но весьма средним шумоподавлением. Хотя многое зависит от цены модели: дорогие устройства могут быть оснащены системой активного подавлением шума.

Минусом данного типа является недостаточная мобильность. Правда, при большом желании наушники все же можно носить с собой. Многие модели складываются и совсем немного весят, как, например, HA-S220-B от компании JVC.

Полноразмерные или мониторные наушники Преимущества Лучшее качество звука Лучшее шумоподавление Подойдут для игр и работы со звуком Удобно сидят и регулируются Недостатки Громоздкие и немобильные Из-за высокого шумоподавления не слышно окружающий мир Считается, что данный тип наушников передает качество звука лучше остальных. Большой диаметр мембраны позволяет равномерно и сбалансировано воспроизводить звук. Недаром их используют геймеры и люди, которые работают со звуком.

Такие наушники полностью облегают ухо и практически не пропускают шум. Если вы не можете дозваться увлеченного игрой геймера, скорее всего, на нем именно полноразмерные наушники.

Недостаток, который можно найти у таких моделей — плохая мобильность из-за большого размера. Увы, компактными их не назовешь. Хотя все равно находятся меломаны, которые даже носят с собой огромные «уши» — для них качество звука гораздо важнее удобства.

Пример такой модели — JVC HA-RX500. Как уверяет производитель, наушники обеспечат пользователю глубокое качество звука и комфорт при долгом прослушивании музыки.

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Как сложить наушники, чтобы они не путались Фото: JVC