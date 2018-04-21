Xiaomi-распродажа: скидки на гаджеты любимого бренда в GearBest

О компании Xiaomi слышали уже все без исключения — она производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, бытовую технику, компьютерные аксессуары и многое-многое другое, всегда предлагая качественную продукцию по более чем приемлемым ценам. Сегодня у вас появилась возможность купить несколько ее новинок с дополнительной скидкой, которую предоставит вам интернет-магазин GearBest.

К примеру, вы можете забыть о самостоятельной уборке в доме — вместо вас эту работу будет делать робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum, который прямо сейчас может стать вашим всего за $310 с купоном «LTEEROBOT18414». Это полностью самостоятельный гаджет для уборки, который даже не нужно относить на док-станцию для зарядки: его батареи 5200 мАч хватает 2,5 часа работы, после чего он сам отправится на зарядку без вашей помощи. В Xiaomi Mi Robot Vacuum встроены многочисленные сенсоры, позволяющие ему не врезаться в стены и не падать с лестниц, а его усовершенствованный механизм передвижения позволяет запросто преодолевать препятствия высотой до 2 сантиметров, будь то порожки или неровности напольного покрытия. Пылесос может самостоятельно прокладывать себе маршрут по комнате, но при желании можно вмешаться в процесс уборки: Xiaomi выпустила специальное приложение для смартфона, позволяющее управлять гаджетом и вручную направлять его в нужную точку пространства. Если вам понравился Mi Robot Vacuum, не теряйте время зря: количество экземпляров пылесоса по сниженной цене ограничено.

Также не пропустите флеш-распродажи в GearBest, посвященные прочим гаджетам Xiaomi: в первую очередь это внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч в прочном металлическом корпусе, оцененный в $13, и стильный рюкзак Xiaomi 20L Leisure Backpack за $23, в который поместятся все ваши устройства, в том числе и ноутбук.

Как и в случае с роботом-пылесосом, количество участвующих в акции товаров ограничено.