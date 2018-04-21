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Nvidia GTX 1180: Первые слухи о параметрах, цене и датах выпуска
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Nvidia GTX 1180: Первые слухи о параметрах, цене и датах выпуска 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Через несколько дней исполнится два года с момента первого появления Nvidia GeForce GTX 1080 на полках магазинов. Фанаты Nvidia очень ждали информации касательно следующего поколения графических карт Nvidia. Наконец, по информации портала Wccftech, обнародованы первые данные о следующем поколении High-End моделей. В частности, есть информация о том, что следующее Поколение не будет иметь номер 2000, а продолжит модельный ряд с кодом 1100. Поэтому наиболее вероятным названием новой модели будет Nvidia GeForce GTX 1180. На портале Wccftech также опубликована техническая спецификация, однако, на настоящий момент эта информация основана исключительно на утечках и слухах. Согласно опубликованным данным, новый 12нм GPU будет иметь модельный номер GT104. По слухам новый GPU при площади около 400 мм² будет иметь 3584 ядер Cuda (шейдерных блоков). Для сравнения GTX 1080 базируется на 16нм GPU с модельным номером GP104, имеющем площадь 314 мм² и содержащим 2560 шейдерных блоков. Кроме того, новая Nvidia GeForce 1180 будет использовать 256 битную память стандарта GDDR6. Объем памяти может достигать от 8 до 16 Гб. Ожидаемая тактовая частота составляет 1600 МГц (с возможностью разгона до 1800 МГц), что близко к показателям предыдущей модели. Опубликованы слухи даже о производительности новой карты, которая может оказаться на 50% мощнее GTX 1080 при максимальном разрешении 2560х1440 пикселей. Однако, не совсем ясно, на чем основана данная информация Wccftech. Что же касается даты выхода, вероятным месяцем появления новой карты назван Июль. Обозначенная в релизе цена — 699 долларов.
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