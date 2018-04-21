Опубликованы полные характеристики Meizu 15, 15 Plus и M15

До выхода Meizu 15, 15 Plus и M15 остаются считанные часы, между тем в Сети появились полные спецификации всех трех аппаратов. Meizu 15 из всех трех получился самым оптимальным. И сейчас мы попытаемся объяснить, что имеется ввиду.

Meizu M15 Девайс получит 5,46-дюймовый FHD LTPS-дисплей с HD-разрешением, процессор Snapdragon 626 с 8 ядрами Cortex A53 и частотой 2,2 ГГц, 20-Мп фронтальную и 12-Мп основную камеру с апертурой f/1,9 и размером пикселей 1,4 мкм.

Стоит ожидать кнопку mTouch, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой mCharge (9V 2A). Девайс получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Все три аппарата из коробки будут работать на базе Android 7.1.2 с фирменной оболочкой Flyme 7.

Meizu 15 Аппарат оснастят процессором Snapdragon 660 с 8 ядрами Kryo 260 и тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 5,46-дюймовым OLED-дисплеем с FHD-разрешением, 20-Мп фронтальной и двойной основной (12 + 20 Мп) камерой, аккумулятором на 3000 мАч и быстрой зарядкой mCharge.

Meizu 15 Plus

Смартфон получит процессор Exynos 8890 (4 ядра Mongoose2 с частотой 2,5 ГГц и 4 ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц), 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флеш-памяти, 5,95-дюймовый OLED-дисплей с 2K-разрешением, 20-Мп фронтальную камеру и двойную основную (12 + 20 Мп), аккумулятор на 3500 мАч с быстрой зарядкой mCharge (12V 2A).

Из всех трех аппаратов Meizu 15 самый интересный, потому что здесь установлен Snapdragon 660, который выдает неплохую производительность для среднебюджетного аппарата. Также здесь установлен 5,46-дюймовый относительно компактный дисплей с оптимальным FHD-разрешением, а по камере смартфон не должен уступать 15 Plus.

Какой из трех аппаратов выберите вы? Мнение оставляйте в Telegram-чате AndroidInsider.