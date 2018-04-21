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Apple бесплатно поменяет батареи в MacBook Pro 13” без TouchBar
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Apple бесплатно поменяет батареи в MacBook Pro 13” без TouchBar 

iPhones.ru 53 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Apple бесплатно поменяет батареи в MacBook Pro 13” без TouchBarСегодня Apple анонсировала глобальную программу по замене аккумуляторов в 13-дюймовых моделях MacBook Pro без сенсорной панели TouchBar. Под программу бесплатной замены попадают модели, выпущенные с октября 2016 по октябрь 2017 года, т.е. два поколения макбуков.
По данным Apple, в ограниченной партии ноутбуков есть элемент, который может привести к расширению встроенной батареи. Из соображений безопасности компания готова бесплатно заменить аккумуляторы.
Для того, чтобы убедиться в возможности замены аккумулятора, необходимо проверить вашу модель на специальной странице. Передите на официальный сайт и укажите ваш серийный номер.
Найти серийный номер можно в macOS. Тапните по логотипу яблока в верхнем левом углу —> Об этом Mac —> Отчет о системе. Предпоследняя строчка содержит серийный номер.
После подтверждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр и сдать гаджет на ремонт. В случае, если вы оплатили замену аккумулятора ранее, необходимо связаться со службой поддержки Apple и обсудить возврат денег.
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