Apple бесплатно поменяет батареи в MacBook Pro 13” без TouchBar

Apple бесплатно поменяет батареи в MacBook Pro 13” без TouchBarСегодня Apple анонсировала глобальную программу по замене аккумуляторов в 13-дюймовых моделях MacBook Pro без сенсорной панели TouchBar. Под программу бесплатной замены попадают модели, выпущенные с октября 2016 по октябрь 2017 года, т.е. два поколения макбуков.

По данным Apple, в ограниченной партии ноутбуков есть элемент, который может привести к расширению встроенной батареи. Из соображений безопасности компания готова бесплатно заменить аккумуляторы.

Для того, чтобы убедиться в возможности замены аккумулятора, необходимо проверить вашу модель на специальной странице. Передите на официальный сайт и укажите ваш серийный номер.

Найти серийный номер можно в macOS. Тапните по логотипу яблока в верхнем левом углу —> Об этом Mac —> Отчет о системе. Предпоследняя строчка содержит серийный номер.

После подтверждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр и сдать гаджет на ремонт. В случае, если вы оплатили замену аккумулятора ранее, необходимо связаться со службой поддержки Apple и обсудить возврат денег.