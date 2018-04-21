Sharkoon представила механическую клавиатуру PureWriter RGB

Компания Sharkoon выпустила механическую клавиатуру PureWriter RGB, имеющую низкопрофильные кнопки с переключателями Kailh Red или Kailh Blue. Ход клавиш до точки срабатывания составляет 1,5 мм (полный ход — 3 мм), требуемое усилие — 45 или 55 г соответственно, ресурс — 50 млн нажатий.

PureWriter RGB поддерживает функцию N-Key Rollover, позволяющую распознавать любое число одновременно нажатых кнопок. Девайс можно подключить к компьютеру с помощью съёмного USB-кабеля длиной 50 или 150 см. Габариты клавиатуры — 436x127x23 мм, масса — 642 г.

Клавиатура PureWriter RGB уже поступила в продажу по цене 80 евро. Кроме того, производитель предлагает модификацию без блока цифровых клавиш PureWriter TKL RGB на 10 евро дешевле.