Как я убил и пытался оживить «серый» MacBook Pro

Как я убил и пытался оживить «серый» MacBook ProЕсли регулярно читаете iPhones.ru, уже знакомы с моей историей. С начала этого года я успел поменять разные модели MacBook Pro несколько раз. В одном случае сделал это намеренно, в остальных меня заставили обстоятельства.

Пишу этот текст на любимом MacBook Pro 2017 года с Touch Bar, который наконец-то вернулся ко мне из ремонта. Теперь он работает на все 100%, и я могу выдохнуть с облегчением.

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Я купил новый MacBook Pro. Потому что сломал его Здесь расскажу историю максимально кратко с самого начала, подчеркну интересные нюансы работы серого рынка техники Apple и отмечу неприятности, без которых мне обойтись так и не удалось.

MacBook Pro 2017 продержался 2 месяца…

Окончательно и пока бесповоротно на MacBook я перешел больше двух лет назад. До этого иногда пользовался компьютерами Apple в рабочих вопросах, но уперто таскал в рюкзаке ASUS с быстрым SSD и дополнительным съемным аккумулятором.

В начале 2016 на новогодние праздники все-таки психанул. Решил попробовать 13-дюймовый MacBook Pro 2015 года в базе.

Привыкание к новой системе заняло около месяца, а после у меня не возникло даже мысли вернуться обратно на Windows.

За время использования Mac пришел к выводу, что именно это основной продукт Apple. Не iPhone.

Два года я гонял свежую Прошку в хвост и гриву, работал на ней не меньше 10-12 часов каждый день практически без выходных. За это время у нее почти отказала клавиатура, а корпус покрылся вмятинами, царапинами, сколами и другими прелестями.

В конце 2017 я пролил на ноутбук чай с сахаром, его быстро реанимировали в ближайшем сервисном центре, но спасти клавиатуру не смогли. Решил, это знак, пора менять. Отправил его на полное обслуживание и поиск нового хозяина.

2018 встретил с новым 13-дюймовым MacBook Pro 2017 года с Touch Bar, но он продержался у меня всего 2 месяца…

Я убил новый ноутбук с помощью HDMI

За день до Международного женского дня собрался посмотреть фильм «Приключения Паддингтона 2» вместе с женой. Именно это решение стало фатальным для ноутбука за 132 тыс. руб.

Бросил MacBook Pro возле ТВ и подключил через кабель HDMI на USB-C (Promate), который из него постоянного болтается. Ничего не произошло, телевизор не видел подключенное устройство. Обычно он начинает дублирование экрана сразу, но не в этот раз.

Я вытянул кабель из ноутбука и засунул его снова. Из USB-C пошел дым, MacBook выключился. Отключил шнурок и еще пару минут в полном недоумении вдыхал запах горелой пластмассы. Вот это поворот.

Ноутбук все-таки не умер. Он включился, но отказался работать с этим конкретным USB-C. При подключении к нему зарядки не было никакой реакции, а на USB-накопители он реагировал стабильным отключением.

После часов на профильных форумах сделал вывод, что с HDMI стоит быть очень аккуратным. Чтобы не повторить подобное, нужно подключать кабель к выключенным устройствам даже без пассивного питания.

Случай странный. С одной стороны, я почти уверен, что MacBook частично сгорел именно из-за HDMI. C другой стороны, это может быть брак, который нужно ремонтировать по гарантии (по крайней мере, пробовать).

Тем не менее, ноутбук серый. Более того, я покупал его через хорошего знакомого, который отдал мне его по закупке. Решил все-таки обратиться за советом именно к нему.

Как серые Apple ремонтируют по гарантии

В конце февраля или начале марта 2018 года мне удалось пообщаться с директором крупного неофициального магазина техники Apple, и он вроде как искренне рассказал мне, как на самом деле серые устройства ремонтируют по гарантии.

Серые продавцы собирают несколько девайсов, которые требуют обслуживания, и отправляют их со специально обученным человеком в Европу, где они и были куплены.

Не так важно, куда конкретно ехать, подойдет любой Apple Store. Там вместо старых иногда дают новые устройства, но чаще просто быстро ремонтируют. Говорят, что отказывают крайне редко.

Все эти мысли подтвердил и человек, у которого я покупал MacBook Pro.

Сказал, чтобы я отправлял ему ноутбук по почте, а он проведет диагностику и примет окончательное решение, что же с ним все-таки делать.

Ноутбук отнесли сервисному центру-партнеру, который проверил все его узлы. Главное было убедиться, что под капотом не видно следов небрежного использования, а также нет неоригинальных комплектующих.

Когда стало ясно, что все нормально, ноутбук отправили в европейский Apple Store. К сожалению, мне не удалось узнать, в какой именно, но ехали точно через польско-украинскую границу, о которой дальше мы еще вспомним.

Ремонт серого MacBook Pro занял месяц

Меня сразу предупредили, что ремонт моего MacBook Pro 2017 с Touch Bar займет не меньше месяца. Мне нужно было найти толковую замену на это время, чтобы не выпасть из работы на продолжительный срок.

Сначала я достал из кладовки сумку с резервным ноутбуком Asus, но эта затея не привела ни к чему хорошему. Уже спустя час попыток нормально поработать на нем, я принял решение, что нужно искать только MacBook.

Прозвонив знакомых, я понял, что старичка перекантоваться на месяц найти у меня не получится. Поэтому я решил сделать ход конем — купить еще один новый MacBook Pro.

Я как раз хотел в семью второй нормальный ноутбук для жены на День рождения, который у нее скоро. Сюрприз не удался, поэтому придется думать новый. Взял американскую базовую Прошку 2017 года без Touch Bar, ей такого с головой.

Перенес данные с MacBook Pro, который отправлялся на ремонт, на новый MacBook Pro и попрощался с ноутбуком более чем на месяц.

За это время мне ни разу так и не удалось получить информацию о статусе ремонта моего ноутбука. В итоге я решил абстрагироваться от этого и просто забыл, что у меня есть еще один MacBook.

Около недели тому назад мне позвонили и сообщили, что на мое имя уже отправили ноутбук после ремонта. А буквально на днях я получил его и пишу эту статью уже на нем.

Ноутбук работает, но есть неприятности

В европейском сервисе Apple ноутбук действительно признали гарантийным. Скорее всего, методов для проверки конкретной проблемы у них просто нет, поэтому сгоревший порт признали обычным браком.

Теперь в моем MacBook Pro новая материнская плата целиком.

Отдельно порты в Apple менять не принято, поэтому они заменили материнскую плату целиком. При этом серийный номер остался прежним, не поменялись и технические характеристики ноутбука.

На первый взгляд, все было отлично, но в итоге я обнаружил пару новых царапин на корпусе устройства. Я сразу же связался с ребятами, через которых проходили все эти махинации. Они открестились от ответственности и свалили все на таможню.

Сказали, что даже при договоренностях на таможне проверяют все распечатанные коробки с техникой. Они хотят убедиться, что в них нет запрещенных веществ.

Более того, меня заверили, что я вообще отделался легким испугом. Иногда после такого ремонта ноутбуки приходят даже с вмятинами, и доказать что-то потом просто невозможно. Жесть.

В итоге, я не хочу, чтобы вы воспринимали мою историю как истину в последней инстанции и принимали на основании нее решение о покупке официальной или серой техники. Ситуации могут быть разные, это только мой опыт.