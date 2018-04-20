Тест и обзор Full-HD видеорегистратора Junsun T518: недорогой видеосвидетель в автопутешествии

Итоги теста:

Видеорегистратор Junsun T518 понравился простотой настройки и удобным управлением, при этом качество снимаемого видео является вполне приемлемым, ничуть не уступающим более дорогим моделям. Аппарат имеет качественную оптику и четкий яркий экран, который гаснет после 3 минут после начала записи или других операций с кнопками. Также устройство имеет хорошо локализованное на русский язык меню и вполне внятную инструкцию по эксплуатации. Из минусов отметим встроенный аккумулятор небольшой емкости, которого хватает на 10 минут автономной работы и довольно хлипкий элемент крепления к держателю на лобовое стекло. Преимущества Качественная сборка и локализация Легкий в настройках и использовании Поддержка WDR Быстрый монтаж и демонтаж на лобовом стекле Длинный кабель питания Небольшой вес Недостатки Блеклые цвета Детальность изображения лишь на дистанции до 6 м Современные устройства видеофиксации дорожной обстановки стали рекомендуемям к использованию гаджетом с точки зрения безопасности дорожного движения. Видеозаписи с него могут помочь в разборе аварий и просто стать свидетелем неправомерных действий на дороге. В редакции CHIP на тесте побывал недорогой видеорегистратор Junsun T518, который понравился нам несмотря на невысокую цену (около 2000 рублей) довольно высоким качеством снимаемых роликов и простотой управления.

Внешний вид и органы управления

Устройство Junsun T518 имеет классический дизайн, скорее напоминающий экшен-камеру: прилично выступающий объектив с широкоугольной линзой и на обратной стороне LCD экран на всю площадь поверхности.

Слева и справа расположены кнопки управления, на верхней части — разъемы для подключения питания и mini-HDMI для подключения к ТВ. На нижней грани имеется две решетки для динамика, отверстие для микрофона и отверстие кнопки сброса. Закрепление видеорегистратора на кронштейне типа присоска осуществляется соединением типа ласточкин хвост без защелкивания с зажимом пластика за счет конического утолщения.

С помощью расположенных на левой грани кнопок — вызова меню и навигации, вы можете выполнить настройки записи и задать установки устройства. Подтверждать установки нужно кнопкой ОК, расположенной на правой грани вверху, что не очень удобно с точки логики.

В меню можно задать разрешение кадра вплоть до 1920х1080. Интересно, что присутствует и разрешение 1080P (1440×1080) для соотношения сторон кадра 4:3. В видеорегистраторе имеется функция WDR, предназначенная для расширения динамического диапазона, когда кадр не засвечивается на ярком солнце, а в темных областях — в тени, лучше прорабатываются детали.

Также, здесь можно активировать функцию датчика движения в кадре и датчик удара, при котором осуществляется защита от перезаписи последнего видиоролика. Для последнего предусмотрены три степени чувствительности и режим «выкл.».

В этом же меню можно настроить и датчик парковки, для которого имеется три уровня чувствительности. В этом режиме камера активирует запись при ударе по корпусу машины. Таким образом, вы сможете установить виновника ДТП, произошедшее в ваше отсутствие.

Впечатление от работы и качество записи

Видеорегистратор Junsun T518 в целом понравился качественным исполнением — пластик и сборка — на высшем уровне, локализация меню выполнена профессиональными переводчиками. Но вот с кнопками записи и воспроизведения, расположенными на правой стороне оказалось не все понятно, т.к. в разном режиме они выполняют разную функцию. Например, верхняя кнопка имеет обозначение видеокамеры, но также выполняет команду подтверждения ОК. Вторая кнопка имеет обозначение фотокамеры, но повторное ее нажатие активирует режим просмотра записанных роликов.

Удобно, что производитель предусмотрел отдельную кнопку блокировки от перезаписи записываемого в текущий момент ролика.

Что касается крепления, то устройство довольно легко устанавливается на держатель и быстро снимается с него. Шаровой кронштейн позволяет повернуть камеру под любым углом в пределах его конструкции. Также, к положительным моментам можно отнести довольно длинный кабель питания — 3,5 м должно хватить для прокладки вдоль кромки лобового стекла и даже до розетки с заднего сиденья.

Качество записи данной камеры можно считать вполне приемлемым, однако с учетом заявленной производителем оптики 14 мм и 12 Мп сенсора матрицы, хотелось бы видеть более четкую картинку. Как показали тестовые записи, в дневное время камера выдает качественную картинку с правильной цветопередачей, однако с несколько блеклыми цветами. Номерные знаки начинают хорошо читаться при дистанции 6 метров, далее четкость деталей сразу падает.

Вместе с тем, нам очень понравилось, как ведет себя камера в вечернее и ночное время. Автоматика делают картинку практически такой-же, как видит ее человеческий глаз, что прекрасно сказывается на детализации изображения, при этом шумы на видео незначительны. Номерные знаки также читаются только с расстояния 5-6 метров. Тестовые записи вы можете посмотреть на нашем канале (резрешение Youtube сжал до HD) или скачать оригиналы в Full-HD из облачного хранилища.

Напомним, что устройство имеет встроенный микрофон и пишет весьма детальный звук — даже негромкий разговор в салоне отчетливо слышен. В настройках камеры вы можете отключить запись звука.

Отметим, что в настоящее время на площадке GearBest видеорегистратор Junsun T518 предлагается с довольно большой скидкой в 27% и стоит около 1950 рублей с доставкой в Россию

Технические характеристики: Оснащение:

Применение: G-сенсор, Обнаружение Движения, WDR Память

карта памяти microSD: до TF 32Гб (нет в комплекте)

Класс 10 или выше Экран

Тип экрана: TFT Разрешение Экрана: 960 x 240 Аккумулятор

Встроенный

Емкость (мА ч）: 180mAh

Способ зарядки: автомобильное зарядное устройство,

Время работы от аккумулятора — около 10 мин.

Рабочее напряжение: 5V Камера, дисплей

Размер линз: 14 мм Матрица: 12MP

Размер Экрана: 3.0дюйма Видео/изображение/аудио

Формат видео: AVI Разрешение видео: 1080P (1920 x 1080)

Частота Кадров видео: 30fps

Формат изображения: JPG Аудиосистема: Встроенный микрофон / спикер (AAC) Функция

Водонепроницаемый: нет Водонепроницаемый Рейтинг: 0 Циклическая запись: Да Контроль движения: Да Расстояние Обнаружения Движения: 2 — 3 м Ночное видение: нет Расстояние Ночного Видения: 0 GPS: нет G-сенсор: Да WDR: Да Анти-трясти: нет Мониторинг Парковки: Да Другие

Рабочая температура: 0 — 65 Deg. C Длина Кабеля Питания: 3.5 м Размер/Вес Вес продукта: 0.06 кг Вес упаковки: 0.3 кг Размер (Д х Ш х В): 8.50 x 5.30 x 3.50 см Читайте также: Обзор видеорегистратора Neoline Wide S55: супер картинка и предупреждения о радарах

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Фото: компании-производители, Андрей Киреев