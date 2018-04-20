Тест и обзор телевизора Philips 55POS9002: OLED убедителен и во втором поколении

Качественная OLED-панель, стильная подсветка и потрясающая система Smart TV — основные бонусы нового 55-дюймового телевизора от Panasonic. Результаты теста и наше мнение о продукте читайте в этой статье. Итоги теста Превосходные характеристики по все еще приемлемой стоимости — так звучит наш вывод по результатам тестирования UHD-телевизора Philips 55POS9002. Особенно убедительными являются качество изображения OLED-панели и щедрое оснащение в сочетании с операционной системой Android TV. Кроме того, стильная подсветка Ambilight и насыщенное звучание обеспечивают полноценность ощущений от домашнего кинотеатра. Даже уровень потребления электроэнергии для телевизора такого размера — в порядке. Преимущества превосходный OLED-дисплей роскошное оснащение всеобъемлющая операционная система Android-TV Недостатки соотношение цены и качества на грани разумного Результаты тестирования Philips 55POS9002 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 4 из 32 Соотношение цена/качество: 65 Качество изображения (50%): 96.2 Качество звука (5%): 91.6 Оснащение (25%): 93.4 Эргономичность (15%): 94.8 Энергоэффективность (5%): 74.2 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 94% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Свет выключить, фильм включить

После того, как компания Philips в своем 55POS901F уже успешно использовала OLED-панель с разрешением UHD (3840×2160 пикселей), кажется, производитель полюбил эту технологию. В 55POS9002 тоже используются органические светодиоды, благодаря чему каждая точка изображения может иметь любую степень освещенности. В тесте на контрастность это обеспечило высокий результат в 2894:1 (максимальная контрастность) и 203:1 (шахматная контрастность). Максимальная яркость в 544 кд/м2 — тоже превосходна, поэтому даже прямой солнечный свет никак не помешает наслаждаться телевизором. Ну и в конце концов, благодаря OLED-технологиям стабильность углов обзора получается практически идеальной. Для сравнения: классический LCD-телевизор, например Sony KD-55XE9305, держит контрастность на постоянном уровне только при углах просмотра до 30 градусов. В случае с Philips 55POS9002 речь идет о 100 градусах. Кстати, для качества изображения вовсе не играет никакой роли то, с каким сигналом приходится работать телевизору. Картинка как с интегрированного тройного тюнера (включающего DVB-T2), так и с Blu-ray или других устройств будет отображена натурально и четко. Захватывающе прекрасно выглядит HDR-контент, который отличается особенной контрастностью и красочностью. О том, чтобы звук был подобающего уровня, заботятся два динамика мощностью по 15 Вт, которые даже при громкости, превышающей необходимую для жилых помещений, звучат все еще хорошо. Дополняет оснащение телевизора-кинотеатра система Ambilight, которая подсвечивает стенку за устройством цветами, подходящими под происходящее на экране. Отсутствие 3D никого не опечалит

В остальном оснащении к Philips придраться тоже не получится. 55POS9002 располагает четырьмя HDMI-2.0-портами, а также аналоговым и цифровым аудио-выходами. В Интернет аппарат может выходить через WLAN-модуль или через классическое LAN-соединение, на выбор пользователя. Кроме того, киноматериалами телевизор можно снабжать через два USB-порта. При этом поддерживаются все самые важные форматы, в том числе и DivX. К другим заслуживающим упоминания функциональным возможностям относятся поддержка DLNA и опция записи сигнала с DVB-тюнеров через USB-интерфейс. От поддержки 3D компания Philips (как и многие другие производители) отказывается — похоже, что этот стандарт медленно вымирает.

Удивительным для нас, напротив, оказался уровень энергопотребления. Несмотря на энергозатратную OLED-панель и обширную «начинку», 55-дюймовый телевизор в нормальном режиме потребляет «всего» 107 Вт. При активированном режиме ECO — еще меньше. В режиме ожидания мы намерили 0,2 Вт, что также заслуживает определенного внимания. За такие результаты телевизор удостоился метки энергоэффективности «B» по критериям ЕС

Без Android TV дела больше не идут

«Never touch a running system» («работает — не трогай») — скорее всего, именно так компания Philips рассуждала при разработке своих топовых телевизоров, когда речь шла о системах Smart TV. Как и в случае с предшественником, в 55POS9002 снова используется Android TV. Здесь у вас есть доступ ко всем крупнейшим сервисам «видео по требованию», например, Netflix Amazon Instant Video и Maxdome. Тысячи других приложений и игр можно установить через Google Play Store. Лучшей системы Smart TV и в самом деле не существует.

Управление осуществляется на выбор: либо через бесплатное приложение для смартфона, либо с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления. Последний на обратной своей стороне предлагает QWERTY-клавиатуру, благодаря которой ввод текста становится быстрым и удобным. Таким образом, телевизор подходит даже для периодического веб-серфинга. Если стоимость в 150 тыс. рублей вас не пугает, то вы точно не ошибетесь, выбрав Philips 55POS9002.

OLED-альтернатива: LG 55B7D В плане качества изображения LG OLED 55B7D даже чуточку лучше, чем телевизор от Philips. Если не обращать внимания на отсутствие системы Ambilight, то и в плане оснащения и эргономичности данный 55-дюймовый аппарат конкуренту ни в чем не уступит. На небольшие компромиссы придется пойти только в плане качества звука и уровня энергопотребления. Зато он несколько дешевле, нежели модель от Panasonic, представленная в нашем обзоре.

LCD-альтернатива: Sony KD-55XE9305 Качество изображения в разрешении 4К может быть убедительным и без использования OLED-панели. Своим примером это доказывает Sony KD-55XE9305. Отсутствие OLED-технологии данный телевизор компенсирует отличной яркостью в 1666 кд/м2 и контрастностью в 11676:1. В плане оснащения и качества звука Sony находится на одном уровне с Philips и даже в чем-то его превосходит. Зато по цене они равны.

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4К-OLED-ТВ с Ambilight Philips 55POS901F: будущее телевизоров Результаты тестирования Philips 55POS9002 Характеристики и результаты тестирования Philips 55POS9002 Соотношение цена/качество 65 Тип экрана и подсветки OLED Локальное затемнение да Диагональ экрана 55 дюймов Разрешение UHD (3.840 x 2.160 пикселей) Качество изображения: HD ТВ очень хорошо Качество изображения: Blu-ray хорошо Максимальная яркость 544 кд/м² Максимальный контраст 2894:1 Шахматная контрастность 203:1 HDMI 2.0 да 3D: технология — 3D: очки в комплекте — Угол обзора по горизонтали (1/2 максимальной контрастности) 100° Угол обзора по вертикали (1/2 максимальной контрастности) 100° Потребляемая мощность при работе 107 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,3 Вт Режим энергосбережения да Класс энергопотребления B Подставка: поворотный шарнир — Цифровой кабельный ТВ-тюнер 1 тюнер Цифровой спутниковый ТВ-тюнер 1 тюнер Разъемы: HDMI 4 разъема Разъемы: Scart — Разъемы: композитный (FBAS) — LAN 1 разъем WLAN да Smart TV: Facebook Smart TV: Amazon Instant Video да Smart TV: Netflix да Smart TV: Maxdome да Smart TV: Youtube да Smart TV: Установка дополнительного ПО да Smart TV: Браузер да Сервисы HBBTV да USB 2 разъема USB: запись ТВ-эфира да Сеть: поддержка DLNA да DivX да H264 да HEVC да DTS да AC3 да MP3 — Выход на наушники 1 разъем Цифровой аудиовыход 1 разъем Динамики 2 x 15 Вт (Sinus), без сабвуфера Габариты (с подставкой) 123 x 77 x 23 см Ширина (без подставки) 50 мм Вес нет данных Дата теста 2018-02-27 Стоимость дюйма экрана 32,73 евро за дюйм Фото: компании-производители