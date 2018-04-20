iPhone SE 2 покажут в мае, и он будет без аудиопорта

iPhone SE 2 покажут в мае, и он будет без аудиопортаЯпонский ресурс Macotakara опубликовал новые подробности, связанные с серией бюджетных смартфонов iPhone SE 2. Несмотря на то, что анонс новых флагманов Apple состоится лишь в сентябре, выпустить обновленный iPhone SE компания решила пораньше.

Если верить публикации инсайдеров, то iPhone SE 2 получит аналогичный предшественнику 4-дюймовый экран и тот же дизайн, который тянется еще со времен iPhone 5.

Новинка получит обновленный процессор A10 (как в iPhone 7) и NFC датчик для бесконтактных платежей.

Из кардинальных отличий модели — отсутствие аудиопорта. Гарнитуру можно будет подключать либо с помощь комплектного переходника Lightning — miniJack, либо по беспроводному протоколу Bluetooth.

Есть мнение, что iPhone SE 2 будет совместим и с беспроводными зарядками, но это утверждение все же вызывает сомнения. Для стандарта QI необходимо, чтобы тыльная сторона корпуса была покрыта стеклом, а не металлом.