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iPhone SE 2 покажут в мае, и он будет без аудиопорта
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iPhone SE 2 покажут в мае, и он будет без аудиопорта 

iPhones.ru 23 минуты назад
Фото: iPhones.ru
iPhone SE 2 покажут в мае, и он будет без аудиопортаЯпонский ресурс Macotakara опубликовал новые подробности, связанные с серией бюджетных смартфонов iPhone SE 2. Несмотря на то, что анонс новых флагманов Apple состоится лишь в сентябре, выпустить обновленный iPhone SE компания решила пораньше.
Если верить публикации инсайдеров, то iPhone SE 2 получит аналогичный предшественнику 4-дюймовый экран и тот же дизайн, который тянется еще со времен iPhone 5.
Новинка получит обновленный процессор A10 (как в iPhone 7) и NFC датчик для бесконтактных платежей.
Из кардинальных отличий модели — отсутствие аудиопорта. Гарнитуру можно будет подключать либо с помощь комплектного переходника Lightning — miniJack, либо по беспроводному протоколу Bluetooth.
Есть мнение, что iPhone SE 2 будет совместим и с беспроводными зарядками, но это утверждение все же вызывает сомнения. Для стандарта QI необходимо, чтобы тыльная сторона корпуса была покрыта стеклом, а не металлом.
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