Российский смартфон BQ-5507L Iron Max можно купить всего за 7490 руб.

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж своего очередного бюджетного смартфона BQ-5507L Iron Max. Новинку можно приобрести всего за 7490 руб. Модель получила 5,5-дюймовый IPS экран разрешением HD 1280×720 пикселей. В основе аппарата лежит четырехъядерный процессор MediaTek MTK 6737. Память: 2 Гб оперативной и 16 ГБ постоянной.

Камеры: 8 и 2 мегапикселя. Аккумулятор имеет емкость 2800 мАч. Габариты смартфона составляют 76х152х8,7 мм. Гаджет получил металлический корпус и сканер отпечатка пальца на задней панели. Аппарат доступен в черном, синем или кофейном цвете. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0.