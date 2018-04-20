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Российский смартфон BQ-5507L Iron Max можно купить всего за 7490 руб.
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Российский смартфон BQ-5507L Iron Max можно купить всего за 7490 руб. 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж своего очередного бюджетного смартфона BQ-5507L Iron Max. Новинку можно приобрести всего за 7490 руб. Модель получила 5,5-дюймовый IPS экран разрешением HD 1280×720 пикселей. В основе аппарата лежит четырехъядерный процессор MediaTek MTK 6737. Память: 2 Гб оперативной и 16 ГБ постоянной.
Камеры: 8 и 2 мегапикселя. Аккумулятор имеет емкость 2800 мАч. Габариты смартфона составляют 76х152х8,7 мм. Гаджет получил металлический корпус и сканер отпечатка пальца на задней панели. Аппарат доступен в черном, синем или кофейном цвете. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0.
Источник: BQ  Фото: BQ Вы бы приобрели бюджетный смартфон? Да, конечно! Нет, предпочитаю мощный аппарат Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Следом за Moto G6 Motorola представила бюджетные смартфоны E5  В Россию приехал первый бюджетный смартфон с NFC
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