Ещё
Galaxy S8 Mini может стать настоящим эксклюзивом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Galaxy S8 Mini может стать настоящим эксклюзивом 

Android Insider 2 часа назад
Galaxy S8 Mini, который изначально был принят за компактную версию Galaxy S9, может не выйти за пределы китайского рынка. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на регистрационный документ, обнаруженный в базе данных регулятора TENAA. По имеющимся данным, указанная модель изначально разрабатывалась для реализации на территории Китая ради усиления позиций производителя.
Сомнений в том, что Samsung SM-G8750 является уменьшенной версией прошлогоднего Galaxy S8, практически нет. Новинка имеет рабочее название Dream-Lite, тогда как разработка оригинальной модели велась в рамках проекта Dream, а Galaxy S8+ — в рамках проекта Dream2. Убедиться в этом можно, заглянув внутрь розничной упаковки, в которой поставляется прошлогодний флагман.
Судя по содержанию синтетического теста Geekbench, смартфон получит 8-ядерный процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 8.0 Oreo. Не исключено, впрочем, что на рынок выйдет и более продвинутая версия Galaxy S8 Mini с двойной камерой в стиле iPhone X, чипсетом Snapdragon 845 и 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Huawei «MateX» — с 512-гигабайтным накопителем? Представлены Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play LEAGOO S10 и другие новинки мобильной выставки в Гонконге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота291
Безопасность России оказалась под угрозой72
Боевики сдались после ударов ВКС РФ44
Порошенко пригрозил крымчанам80
Шойгу выступил с заявлением по Сирии172
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение