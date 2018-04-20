Galaxy S8 Mini может стать настоящим эксклюзивом

Galaxy S8 Mini, который изначально был принят за компактную версию Galaxy S9, может не выйти за пределы китайского рынка. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на регистрационный документ, обнаруженный в базе данных регулятора TENAA. По имеющимся данным, указанная модель изначально разрабатывалась для реализации на территории Китая ради усиления позиций производителя.

Сомнений в том, что Samsung SM-G8750 является уменьшенной версией прошлогоднего Galaxy S8, практически нет. Новинка имеет рабочее название Dream-Lite, тогда как разработка оригинальной модели велась в рамках проекта Dream, а Galaxy S8+ — в рамках проекта Dream2. Убедиться в этом можно, заглянув внутрь розничной упаковки, в которой поставляется прошлогодний флагман.

Судя по содержанию синтетического теста Geekbench, смартфон получит 8-ядерный процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 8.0 Oreo. Не исключено, впрочем, что на рынок выйдет и более продвинутая версия Galaxy S8 Mini с двойной камерой в стиле iPhone X, чипсетом Snapdragon 845 и 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации.

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