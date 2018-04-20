Снимайте 4K-видео с экшен-камерами SJCAM SJ8

Чем проще — тем лучше. Производитель решил (и правильно сделал), что простой прямоугольный корпус — это достоинство. И на самом деле, зачем городить огород и придумывать замысловатую форму, когда можно сосредоточиться на содержании. Корпус экшен-камеры SJCAM SJ8 Plus прорезинен и не пропускает внутрь влаги, потому что защищен по сертификату IP68. Конечно же это далеко не все. На самом деле, достоинств у камеры масса. Одно из них — корпус, другое — цена, но обо всем по порядку.

Габариты SJCAM SJ8 Plus Plus получились вот такие: 70x40x30 мм, масса — 70 граммов. Размерами камера конечно не претендует на титул самой компактной в мире, но и запредельными размеры не назовешь. Камера имеет два дисплея, основной имеет диагональ 2,33 дюйма и находится на тыльной стороне. Этот экран служит для просмотра материала и управления настройками. На втором крошечном дисплее спереди места хватит только на отображение нескольких значков и ключевых параметров съемки.

Главная функциональная особенность экшен-камеры SJCAM SJ8 Plus — возможность съемки 4K видео в разрешении 30 к/с. За обработку видео отвечает процессор Novatek 96683, а захват картинки происходит CMOS-сенсором SONY IMX117. Если возможность снимать в 4K не требуется, то пользователю доступны режим 1080p при @60 FPS. Приятной и редкой на рынке возможностью является стабилизация изображения в 4K как у GoPro hero6. Еще в системе стабилизации используются гироскопы, которые позволяют значительно снизить эффект дрожания и тряски. Улучшить картинку поможет 8-кратный цифровой зум.

Камерой SJCAM SJ8 Plus можно управлять голосовыми командами и синхронизировать с внешним GPS-модулем. Еще она позволяет снимать видео в режиме Slow-Motion, а весь отснятый материал при помощи Wi-Fi можно транслировать в Интернет в режиме онлайн. Встроенный аккумулятор имеет емкость 1200 мАч. Его хватит для записи видео в течение 90 минут.

Полностью линейка SJ8 состоит из трех камер: базовой SJ8 Plus (мы описали ее в этой статье), более продвинутой SJ8 Pro и младшей SJ8 Air. Записывать видео 4K при @60 FPS может только SJ8 Pro. Кроме того в ее основе находится более мощный чипсет Ambarella H2-2S85. Она имеет 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX377. Младшая SJ8 Lite также работает на чипсете Novatek 96683, но имеет сенсор камеры на 14 Мп MN34110PA производства Panasonic. Эта камера записывать 4K не умеет, зато прекрасно пишет видео с максимальными параметрами 1080p при @60 FPS.

Стоимость экшен-камеры SJCAM SJ8 Plus составит 10 740 рублей, версия «Pro» обойдется в 16 140 рублей, млачшая «Lite» стоит всего 5 340 рублей. Предзаказ на всю линейку SJ8 можно оформить на офсайте: https://sjcam.com/ru/product/sj8/