СМИ: грядущая видеокарта NVIDIA называется GTX 1180 и будет в полтора раза мощнее GTX 1080

Возможно, первая карта на новой архитектуре выйдет в июле 2018-го.

Портал Wccftech опубликовал подробную информацию о следующем поколении видеокарт NVIDIA, в том числе предполагаемые технические характеристики первой из них.

Скорее всего, грядущая видеокарты продолжит модельный ряд с кодом 1100 и получит название Nvidia GeForce GTX 1180. Она будет основана на архитектуре Turing и 12-нанометровом процессоре.

Вероятно, GPU получит кодовое название GT104. По данным Wccftech, при площади около 400 квадратных миллиметров, на нём будет около 3584 ядер Cuda (шейдерных блоков).

Для сравнения, GTX 1080 базируется на 16-нанометровом GPU площадью 314 квадратных миллиметров и 2560 шейдерными блоками.

Кроме того, новая Nvidia GeForce 1180 будет использовать 256-битную память стандарта GDDR6 объёмом от восьми до шестнадцати гигабайт. Ожидаемая тактовая частота — около 1600 мегагерц (с возможностью разгона до 1800 мегагерц), что близко к показателям предыдущей модели.

По предварительным данным, производительность GTX 1180 при максимальном разрешении 2560х1440 будет в полтора раза выше GTX 1080 и достигнет тринадцати терафлопс. За счёт скорости и пропускной способности памяти, полагают в Wccftech, видеокарта будет не будет уступать Titan XP при меньшем энергопотреблении в 170-200 ватт.

Журналисты подчёркивают, что дата выхода и цена очередной модели вполне могут измениться, однако, по их данным, релиз состоится в июле. При этом она будет стоить ощутимо дороже GTX 1080 на запуске — около 699 долларов (почти 43 тысячи рублей).

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