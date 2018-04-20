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Зачем смартфону быстрая беспроводная зарядка?
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Зачем смартфону быстрая беспроводная зарядка? 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Нашим телефонам требуется дополнительная подзарядка, но находясь дома или на работе, мы часто забываем поставить телефон на зарядку или чаще всего нам просто лень вставить провод в разъем. Ведь, если телефон вдруг понадобится, его нужно снимать и снова потом ставить заряжаться. Из-за этого очень часто возникает ситуация, когда хочется куда-то пойти, а смартфон разряжен, и уже без дополнительного аккумулятора нам не обойтись. Решение этой проблемы очень простое — это использование беспроводной зарядки.
Что такое беспроводное зарядное устройство?
Беспроводное зарядное устройство позволяет заряжать смартфон без подключения проводов. Беспроводная зарядка представляет собой специальную подставку, на которую ставится телефон, зарядка начинается сразу, как только телефон соприкасается с поверхностью беспроводной зарядки. Принцип работы беспроводных Qi зарядок основан на явлении магнитной индукции, где напряжение от магнитной катушки беспроводной зарядки через магнитное поле передается на магнитную катушку приемника в смартфоне.
Заряжать таким образом можно смартфоны, которые поддерживают беспроводную зарядку стандарта Qi или используют дополнительный Qi адаптер.
Преимущества быстрой зарядки над медленной
Быстрая зарядка позволяет заряжать телефон на 30-40% быстрее, чем стандартная. Такие преимущества быстрой беспроводной зарядки над обычной отражаются на разнице в цене, быстрые зарядки обойдутся покупателю дороже, но не забываем, что время — деньги. Однако далеко не все гаджеты поддерживают технологию быстрой зарядки. Поэтому перед покупкой быстрой беспроводной зарядки убедитесь, что ваш смартфон поддерживает опцию беспроводной быстрой зарядки. Фирма Skyway-tm.ru протестировала беспроводную зарядку Skyway Energy Fast с телефоном Samsung S8, с функцией быстрой зарядкой удалось зарядить телефон всего за 2,5 часа, а с обычной беспроводной зарядкой понадобилось минимум 3,5 часа.
Рынок беспроводных зарядок
Рынок беспроводных зарядок пока что не так велик. Можно доверить выбор крупным компаниям или заказать беспроводную зарядку из Китая. Ни тот, ни другой вариант не подходит большинству. Либо надежность, но высокая цена, либо низкая цена, но никакой гарантии качества и безопасности.
Однако на рынке стали появляться производители, специализирующиеся только на беспроводных зарядных устройствах, их продукция удовлетворяет высоким критериям качества без дополнительной переплаты за имя бренда. Одним из первых на рынке с таким предложением появилась компания Skyway. Этой компанией предлагаются беспроводные зарядки, собранные из качественных материалов и комплектующих. Беспроводные зарядки Skyway — это элегантный внешний вид и надежная работа. Модельный ряд различается по форме и представлен в нескольких цветах, благодаря чему они впишутся в абсолютно любой интерьер. Беспроводные зарядки Skyway обладают эргономичным углом наклона, благодаря которому удобно пользоваться телефоном даже, пока он заряжается.
Будущее беспроводных зарядок
Беспроводные зарядки постепенно заменяют стандартные. Все больше телефонов поддерживают QI-технологию. Не удивительно, ведь это современный и удобный способ зарядки гаджетов. Сейчас купить беспроводную зарядку можно почти в каждом магазине электроники по достаточно доступной цене. Мы рекомендуем купить беспроводную зарядку у профессионалов своего дела — компании Skyway-tm.ru. Выбор за вами.
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