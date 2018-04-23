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Смартфон Vivo Y53i готов составить конкуренцию Xiaomi Redmi 5A
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Смартфон Vivo Y53i готов составить конкуренцию Xiaomi Redmi 5A 

MDDevice 19 минут назад
Фото: MDDevice
Борьба за сочный индийский рынок продолжается. Основные участники сражения — Samsung, Oppo и Vivo, при чем две последних компании принадлежат одному и тому же бренду BBK. На днях Vivo представила очередной смартфон, на сей раз относящийся к начальному ценовому сегменту. Называется аппарат Y53i. Основным конкурентом для Y53i Vivo видит смартфон Xiaomi Redmi 5A.
Новинка Vivo Y53i снабжена 5-дюймовым экраном с разрешением 960×540 пикселей, указывающим на традиционное соотношение сторон 16:9. Ждать высокой производительности от смартфона на Qualcomm Snapdragon 425 с 2 Гбайт оперативной памяти явно не стоит. Емкость встроенного накопителя составила 16 Гбайт. Увеличить ее можно, подключив карту формата microSD.
Основная камера в устройстве имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Но самое удивительное в Vivo Y53i — это операционная система. Смартфон не получил Android Oreo Go Edition, что могло бы стать самым оптимальным решением для таких характеристик. Нет в нем также обыкновенной Android Oreo или хотя бы Nougat. Производитель почему-то решил, что с такими характеристиками идеально будет смотреться Android 6.0 Marshmallow.
Питание смартфона происходит от аккумулятора на 2500 мАч. Сканера отпечатков пальцев в новинке не предусмотрено. В продажу Vivo Y53i поступит по цене $121, что ощутимо дороже Xiaomi Redmi 5A ($90) при том, что последний имеет экран с разрешением HD, аккумулятор на 3000 мАч и современную ОС. За цену Vivo Y53i можно купить версию Redmi 5 с 2/16 Гбайт памяти, но уже со сканером отпечатков пальцев, чипсетом QSD 450 и другими «плюшками».
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