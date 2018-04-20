Что купить: iPad или MacBook? Сравнительная таблица

Если вы мечтаете о гаджете Apple , но не уверены, купить ли iPad или MacBook, ознакомьтесь с приведенными в этой статье техническими данными. CHIP составил для вас сравнительную таблицу характеристик обоих гаджетов.

iPad против MacBook: кому нужнее?

И iPad, и MacBook имеют свои преимущества. Какое устройство больше подойдет вам? Ведь оба они выполняют свои задачи без проблем. Сразу же можно сказать, что iPad есть смысл купить, если вы мобильны, не любите или не можете сидеть дома и часто перемещаетесь с места на место. Если вы хотите работать или играть в игры в любой точке местонахождения, планшет от Apple станет разумным выбором. А вот для работы за письменным столом, ведения конспектов в университете или работы в офисе надежным и мощным компаньоном станет MacBook. Его мобильность несколько ограничена: маленькая толщина устройства позволяет положить его в любую сумку, но при работе на диване или в поезде складной гаджет не всегда имеет смысл. Сравнительная таблица для покупателя

Мы сравнили между собой следующие модели: MacBook 2015 и iPad Air 2. Они в некотором роде схожи между собой: MacBook 2015 не зря называют «айпадом с кнопками». В таблице приведены сравнительные характеристики двух устройств, которые имеют значение при покупке. MacBook 2015 iPad Air 2 Размер

280 x 190,6 x 13.1 мм 240 x 169.5 x 6.1 мм Вес 920 г 444 г Диагональ экрана

30,5 см 24,63 см Дисплей

Retina

Retina Multi-Touch Подсветка

Светодиодная

Светодиодная Разрешение

2304×1440, 226 dpi 2048 x 1536, 264 dpi Процессор

Intel Core M 1.1-1.3 ГГц A8X 64-бит Оперативная память

8 ГБ 2 ГБ Встроенный накопитель

от 256 до 512 ГБ от 16 до 128 ГБ Аккумулятор

Li-Pol, 39,7 Вт∙ч Li-Pol, 27,3 Вт∙ч Время жизни аккумулятора

Wi-Fi: 9 часов

Видео: 10 часов

Wi-Fi: 9 часов

Видео: 10 часов Камера

FaceTime 480p

FaceTime HD, iSight 8 Мп Аудио

Стереодинамики, сдвоенные микрофоны, выход для наушников

Встроенный динамик, разъём 3,5 мм для наушников, сдвоенные микрофоны Разъемы

USB-C: зарядка, USB 3.1, выход DisplayPort 1.2 Lightning Беспроводная связь

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0 Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, UMTS/HSPA/​HSPA+/DC‑HSDPA, CDMA, LTE Операционная система

OS X Yosemite

iOS 10 В целом, MacBook предназначен для чуть более ресурсоемких задач, чем iPad: игры, видеозвонки, обработка данных. Клавиатура и большой экран позволяют работать в Office быстрее, чем на iPad.

iPad лучше использовать для более мелких задач: серфинг в Интернете, электронная почта, просмотр изображений, небольшие игры. Кроме того, iPad более подходит для съемки фото и видео благодаря мощной камере. Что для вас удобнее: ноутбук или планшет? Ноутбук Планшет И то, и другое Ни то, ни другое Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен самый дешевый iPad

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