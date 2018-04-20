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Xiaomi представила компактную и недорогую беговую дорожку WalkingPad
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Xiaomi представила компактную и недорогую беговую дорожку WalkingPad 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе сбор на очередное умное устройство. На этот раз им стала компактная и недорогая складная беговая дорожка WalkingPad. Размеры полотна — 1200×415 мм. В сложенном состоянии устройство становится короче почти в два раза, а его толщина составляет всего 12.9 см. Конструкция рассчитана на нагрузку до 90 кг. Единственная проблема: на самом деле устройство трудно назвать беговой дорожкой. Скорее, это дорожка для ходьбы, так как максимальная скорость движения по полотну ограничена всего лишь 6 км/ч. Фитнес-гаджет поддерживает синхронизацию с приложением Mi Home. Например, с его помощью можно вывести статистику тренировки прямо на экран телевизора. Устройство оценено в 1699 юаней, что составляет 16 638 руб. по текущему курсу.
Источник: Xiaomi
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