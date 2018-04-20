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Как установить Ubuntu в режиме UEFI
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Как установить Ubuntu в режиме UEFI 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
UEFI означает «Unified Extensible Firmware Interface». Это центральный интерфейс, своего рода прослойка между прошивкой и операционной системой. Будучи преемником так называемого BIOS (Basic Input Output System), он имеет множество преимуществ. Требования, которые необходимо выполнить для установки Ubuntu в режиме UEFI, можно найти в следующем списке.
Технические требования Материнская плата вашего ПК или ноутбука должны соответствовать требованиям UEFI. Вы можете ознакомиться с ними на сайте производителя или же в руководстве пользователя.
Если вы хотите установить Ubuntu с USB-накопителя, необходимо создать установочную флешку.
Если вы инсталлируете Ubuntu с DVD, ситуация еще проще. Инструкции по установке Если компоненты вашей системы соответствуют всем требованиям, можно начать установку Ubuntu в режиме UEFI. Запустите ПК или ноутбук и откройте интерфейс UEFI сразу после запуска системы с помощью клавиш, или. Выбор клавиши обычно зависит от модели устройства.
Прокрутите меню и найдите режим загрузки. Убедитесь, что для интерфейса установлено значение «UEFI», а не «Legacy» (режим совместимости с BIOS). Кроме того, необходимо отключить так называемую «безопасную загрузку», иначе могут возникнуть проблемы.
Затем нужно настроить порядок загрузки. Сначала следует отметить устройство, с которого вы хотите установить Ubuntu.
После сохранения настроек UEFI все, что вам нужно сделать, это перезагрузить ПК или ноутбук. Для установки Ubuntu необходимо вставить диск или USB-накопитель в соответствующий разъем или дисковод.
Теперь начнется установка, и Ubuntu будет установлен в режиме UEFI.
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