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iPhone знает, когда вы врёте. Нужна эта программа
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iPhone знает, когда вы врёте. Нужна эта программа 

iPhones.ru 10 минут назад
Фото: iPhones.ru
Нужна эта программаУчёные из Университета Копенгагена узнали, как можно распознать ложь по свайпам на экране смартфона. И всё с помощью специального тестового приложения.
Для определения достаточно трех факторов: времени, уходящего на ответ, силы нажатия на экран и характера движения рук. В одном исследовании участников попросили либо солгать, либо рассказать правду о цвете, отображаемом на экране смартфонов. Лжецам потребовалось больше времени для ответа.
В другом тесте один человек получил деньги и ему сказали разделить их со вторым. Однако, когда давали возможность соврать о полученной сумме, люди дольше вводили нужную цифру.
При игре в кости честные пользователи уверенное нажимали по центру экрана. Те, кто врал, — предпочитали нажимать на различные зоны дисплея.
Учёные считают, что их разработка схожа по технологии своей работы с полиграфом. Приложение с большой точностью способно распознать ложь, но пока ещё не идеально.
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