iPhone знает, когда вы врёте. Нужна эта программа

Нужна эта программаУчёные из Университета Копенгагена узнали, как можно распознать ложь по свайпам на экране смартфона. И всё с помощью специального тестового приложения.

Для определения достаточно трех факторов: времени, уходящего на ответ, силы нажатия на экран и характера движения рук. В одном исследовании участников попросили либо солгать, либо рассказать правду о цвете, отображаемом на экране смартфонов. Лжецам потребовалось больше времени для ответа.

В другом тесте один человек получил деньги и ему сказали разделить их со вторым. Однако, когда давали возможность соврать о полученной сумме, люди дольше вводили нужную цифру.

При игре в кости честные пользователи уверенное нажимали по центру экрана. Те, кто врал, — предпочитали нажимать на различные зоны дисплея.

Учёные считают, что их разработка схожа по технологии своей работы с полиграфом. Приложение с большой точностью способно распознать ложь, но пока ещё не идеально.