LEAGOO устраивает глобальную распродажу смартфонов

На данный момент LEAGOO является самым продаваемым смартфоном от китайского технологического гиганта, и в последнее время производитель начал волну новых рекламных акций с огромными скидками на AliExpress.

Первый из них — LEAGOO S8, доступный всего за 119 долларов. LEAGOO S8 — первый в мире полноэкранный смартфон (18:9) с четырьмя камерами. Смартфон оснащен двухмодульной камерой SONY 13 Mп + 2 Mп и фронтальной двойной камерой 8 Mп + 2 Mп. Он также может похвастать 5,7-дюймовым дисплеем SHARP HD + (с разрешением 1440 x720). Оснащенный процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц (MT6750 SoC), он также имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ROM. LEAGOO S8 поставляется с батареей емкостью почти 3000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 5V/2A. Благодаря интеллектуальному заднему сканеру отпечатков пальцев, вы можете разблокировать телефон всего за 0,1 секунды.

Еще дешевле можно купить новинку от LEAGOO — M9 Pro за 82,79 доллара и полноэкранный LEAGOO M9 с четырьмя камерами.

CPU: MT6580A / 1,3 ГГц Дисплей: 5,5» 18:9 (1280 * 640) IPS Камера: задняя 8 Мп / двойная вспышка + 2 Mп; передняя 5 Mп / вспышка + 2 Mп Память: 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ROM Аккумулятор: 2850 мАч ОС: Android 7.0 Сеть: WCDMA / GSM Размер: 148 * 71,2 * 9,75 мм Цвет: черный, синий, золотой

M9 Pro CPU: MT6739 / 1,5 ГГц Дисплей: 5,72» (1440 * 720)

Камера: задняя 13 Мп + 2 Mп; передняя 5 Mп Память: 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ROM Аккумулятор: 3000 мАч Цвет: черный, синий, золотой

Также советуем обратить внимание на бюджетный LEAGOO KIICAA Power. Его особенностью является батарея емкостью 4050 мАч! После 500 циклов зарядки и разрядки по меньшей мере 90% от его первоначальной номинальной емкости по-прежнему сохраняется в батарее. Он также поддерживает быструю зарядку 5V/2A и оснащен 5-дюймовым HD-дисплеем, процессором MT6580 SoC, 2 ГБ оперативки, а также 16 ГБ ROM. Приятным бонусом станет 8-мегапиксельная + 5-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Конечно, со скидкой доступны не только эти смартфоны. На все модели LEAGOO действуют специальные цены, которые будут активны только с 17 по 23 апреля. Вы можете найти всю подробную информацию здесь.