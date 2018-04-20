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Смартфон-долгожитель Ulefone Power 5 работает до 7 дней, а подзаряжается всего за 2,5 часа
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Смартфон-долгожитель Ulefone Power 5 работает до 7 дней, а подзаряжается всего за 2,5 часа 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Китайская компания Ulefone анонсировала свой очередной смартфон-долгожитель в защищенном корпусе — Power 5. Новинка получила шестидюймовый дисплей разрешением 2160х1080 пикселей. В основе модели лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T) тактовой частотой 2,3 ГГц. Корпус защищен по стандарту IP68. Память: 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной.
Аккумулятор имеет могучую емкость 13 000 мА•ч. По словам производителя, его мощности хватит на целую неделю работы в автономном режиме, а благодаря поддержке технологии быстрой зарядки и комплектному зарядному устройству мощностью 25 Вт его можно пополнить энергией всего за 2,5 часа.
Обе камеры получили сдвоенные модули. Основная — 21 и 5 мегапикселей, фронтальная — 13 и 5 мегапикселей. Новинка работает под управлением свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Смартфон поступит в продажу 24 апреля.
Источник: Ulefone
Фото: Ulefone Опрос: Как долго работает ваш смартфон на одном заряде? Менее суток Один — два дня Больше двух дней Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен смартфон-долгожитель, способный работать до 50 дней!
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