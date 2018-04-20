LEAGOO S10 и другие новинки мобильной выставки в Гонконге

Как выглядит самый футуристичный смартфон сейчас на рынке, когда задняя двойная камера и полноразмерные телефоны стали «вещами прошлого»? Как насчет телефона с задней тройной камерой и сканером отпечатков пальцев в дисплее? Если ваш ответ «да», то, возможно, вам следует поближе взглянуть на LEAGOO S10.

LEAGOO анонсировала свою последнюю новинку S10 на выставке HK Global Sources. В конце концов, даже флагманы Apple и Samsung не имеют задней тройной камеры и технологии отпечатков пальцев в дисплее. С футуристическими функциями S10 кажется очевидным, что он станет бестселлером LEAGOO после его запуска. Пока, правда, спецификации и ценовые данные по LEAGOO S10 еще не опубликованы.

LEAGOO S9 / S9 Pro Представленный на MWC2018 в Барселоне в феврале этого года, LEAGOO S9 вскоре стал бестселлером LEAGOO на Amazon , AliExpress, JUMIA и Lazada и в других магазинах. В то время как S9 считается первым в мире Android-смартфоном с вырезом в дисплее, поддерживающим 65-мегапиксельные ультра-HD-снимки, его обновленная версия LEAGOO S9 Pro обладает большим дисплеем и объемом памяти.

S9 Pro (6,18-дюймовый FHD +, 4 ГБ + 64 ГБ)

S9 (5,85 дюйма HD +, 4 ГБ + 32 ГБ)

Power 5 LEAGOO Power 5 с емкостью батареи 7000 мАч идеально подходит для тех, кто обеспокоен коротким временем работы от аккумулятора и введен в заблуждение рекламой, где реальная емкость не соответствует действительной. 4 дня без подзарядки — запросто!

(7000 мАч, 5,99 дюйма FHD +, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ROM, двойная камера)

XRover

XRover — это первая попытка LEAGOO выпустить высокопроизводительный смартфон с повышенной защитой. Обладая экраном 18:9 и военным уровнем защиты, XRover может похвастаться высокой устойчивостью к падениям и царапинам.

(IP68, 5,72 дюйма, 6 ГБ + 128 ГБ, 5000 мАч)

Новая розничная экосистема LEAGOO

Не только смартфоны были показаны на выставке. LEAGOO также привезла колонки, беспроводные зарядные устройства, ПК, ноутбуки и планшеты.

Все эти новые продукты представлены в рамках новой стратегии розничной торговли LEAGOO. По словам генерального директора LEAGOO, компания хочет обеспечить беспрепятственное взаимодействие между онлайн— и офлайновым миром. Речь идет о создании розничной экосистемы, которая объединяет онлайн— и офлайн-каналы в унифицированном виде с фокусом на потребителя.

С ростом сегодняшнего рынка смартфонов, который становится все более конкурентным, LEAGOO нашла свой путь стать поставщиком экосистемных продуктов, чтобы избежать бесконечных ценовых войн и клонов устройств. Будущие продукты компании станут еще более разнообразными и инновационными.

Узнать больше о новой торговой платформе LEAGOO можно здесь, также производитель запустил глобальное резервирование своих новинок по этим ссылкам: LEAGOO S9; LEAGOO Power 5. Если поторопитесь, сможете урвать эти устройства всего за 1,99 доллара!