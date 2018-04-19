В модели Panasonic P101 подрос экран, но зато исчез другой компонент

Несколько месяцев назад Panasonic выпустила смартфон P100, относящийся к начальному ценовому сегменту. Пришло время и японский бренд представил наследника той модели. Нет, новый Panasonic P101 не перебрался в категорию mid-end или выше — публика увидит тот же самый ультрабюджетник, но со слегка измененными характеристиками. А кое-каких важных компонентов в нем и вообще не оказалось.

Главное в модели Panasonic P101 — это наличие экрана с соотношением сторон 18:9. Для Panasonic P-серии такое встречается впервые. Диагональ экрана равна 5,45 дюйма, разрешение — 1440×720 пикселей. Кстати, экраны 18:9 Panasonic решила почему-то называть Big View. Внутри смартфона установлен чипсет MediaTek MT6739, работающий в связке с 2 Гбайт оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 16 Гбайт. Поддерживаются microSD-карты максимальной емкостью 128 Гбайт.

В отношении фото и видео-возможностей никаких чудес не произошло. Panasonic P101 оборудован камерами на 8 и 5 Мп, обе камеры сопровождаются собственной вспышкой. Сканера отпечатков пальцев в наличии не имеется, но зато есть Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, аккумулятор на 2500 мАч и операционная система Android 7.1 Nougat.

Стоимость Panasonic P101 составит $107 — это немного выше, чем в случае с моделью P100. При этом предшественник располагал сканером отпечатков пальцев, а его характеристики были только слегка хуже, чем в случае с новой моделью. Не исключено, впрочем, что в пользу новинки сыграет наличие более крупного дисплея — в модели P100 экран был 5-дюймовый и к тому же пропорциями 18:9 не обладал.