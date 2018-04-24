Представлен смартфон Panasonic Eluga I7 с экраном Big View 18:9

Многим смартфоны Panasonic нравятся тем, что компания ведет достаточно умеренную ценовую политику, не задирая на бюджетные аппараты заоблачные цены как это делают, например, в Vivo или Oppo. Panasonic прочно обосновалась в нише low-end и похоже не собирается ее покидать. Очередным смартфоном этой ценовой категории стал аппарат Panasonic Eluga I7. Поговорим о нем немного подробнее.

Panasonic Eluga I7 — типичный представитель своего ценового сегмента. В его основе находится 4-ядерный чипсет MediaTek MT6737H, сопровождаемый 2 Гбайт оперативной памяти. Встроенной памяти в смартфоне немного, всего 16 Гбайт, но расширить ее можно, установив карту microSD (максимально 128 Гбайт). Что касается экрана, то к услугам пользователя дисплей на 5,45 дюйма с разрешением HD+ (1440×720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Panasonic называет такие экраны Big View.

Качеством снимков Panasonic Eluga I7 похвастаться не сможет. Сдвоенных камер в его оснащении не имеется. Основная и фронтальная камера обладают одинаковым сенсором на 8 Мп. Фронтальную камеру можно использовать для функции Trusted Face. В оснащение также вошли: сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, поддержка 4G/LTE и GPS. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч. Операционная система «из коробки» — Android 7.1 Nougat (не исключено обновление до более современной ОС).

Продажи Panasonic Eluga I7 предполагается вести через сети онлайн-ретейлера Flipkart. Стоимость смартфона составит приблизительно $98.